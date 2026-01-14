Administratör/nämndsekreterare
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2026-01-14Beskrivning
Är du intresserad av ett arbete där du får bidra till vård och stödverksamheternas viktiga uppdrag och vara en viktig del av den demokratiska processen mellan tjänstepersoner och politiker? Då kan vi erbjuda dig en spännande och utvecklande tjänst som administratör/nämndsekreterare.
Vård och stödverksamheterna ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vår målbild är att vara en verksamhet som tillsammans gör vårt bästa för att med stolthet ta oss an vårt uppdrag för de vi finns till för.
Du kommer vara organiserad direkt under verksamhetschef och tillsammans med din kollega ansvara för vård- och stödverksamheternas administrativa uppgifter.
Som nämndsekreterare är du en viktig länk mellan chefer, handläggare, nämndens ordförande samt övriga förtroendevalda och ansvarar för den sammanhållande processen i vård och stödutskottet. Du deltar vid de politiska sammanträdena och organiserar nämndsarbetet vilket innefattar diarieföring, beredning, utskick av kallelser, protokollföring och expediering av beslut.
Vård och stödutskottet beslutar i ärenden på delegation från kommunstyrelsen och kan innehålla sekretessklassad information. Det kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar eller andra stödinsatser för vuxna och barn. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och hanteringen av uppgifter och beslut omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av Kommunstyrelsen. Vid akuta ärenden kan det förekomma extra sammanträden.
I din roll ingår att kvalitetssäkra beslutsunderlag och vara behjälplig vid eventuella ändringar i regel- och styrdokument, till exempel delegationsordning. Andra administrativa uppgifter som ingår är bl.a. bevakning av myndighetsmejl, annonsering av tjänster, hantering av statsbidrag, utlämnande av allmänna handlingar samt arkivering.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget vill vi att du:
• Har god kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och GDPR
• Uttrycker dig väl både skriftligt och muntligt
• Behärskar Officepaketet utan problem
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta som nämndsekreterare eller med liknande uppgifter i en politiskt styrd organisation
• Hög digital mognad och erfarenhet av att aktivt arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, och tycker att det är viktigt att du:
• Har god förmåga att ta ansvar, planera och arbeta självständigt
• Prioriterar mellan olika uppgifter och levererar inom utsatt tid
• Är noggrann, strukturerad och trygg i din roll
• Är lösningsorienterad och serviceinriktad med ett professionellt förhållningssätt
• Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och inger förtroendeAnställningsvillkor
Då urval och intervjuer samt rekrytering sker löpande ber vi dig skicka in ansökan så snart som möjligt.
Dorotea kommun erbjuder friskvård på arbetstid en timme per vecka.
Vid eventuell anställning hjälper vi till att hitta bostad.
Tjänsten är tillsvidare och provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
