Administratör mot hälso- och sjukvård i Centrum
2025-09-09
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-09
Är du en serviceinriktad och strukturerad person som vill ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att ha en samordnande roll, en bredd av arbetsuppgifter och har lätt för att skapa goda relationer? Då kanske just du är vår nya kollega! Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp, då en av våra kollegor går på föräldraledighet. Tjänsten är ett vikariat på 1 år.
I rollen som administratör arbetar du med att stötta verksamheten och flera chefer i deras dagliga arbete. Centrum är indelat i tre områden; Kålltorpsgatan 2, Skånegatan 9 och Första Långgatan 28. På varje adress finns en grupp med administratörer som stöd för avdelning hälso-och sjukvård. Din placering kommer i första hand att vara på Kålltorpsgatan 2. Vi är dock en gemensam organisation och samverkan inom hela stadsområdet kan förekomma beroende på vart behovet är störst. Du jobbar mycket självständigt men ingår i ett team om fyra kollegor och har alltid en trevlig kollega att rådfråga vid behov.
En stor del av ditt uppdrag innefattar administration i Göteborg Stads olika IT-system. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara schemaläggning och personalplanering. Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är inköp och beställningsfrågor, fakturahantering, stöd vid upphandlingar och övrig personaladministration. Du är även delaktig vid introduktion av nya medarbetare samt har hand om post- och nyckelhantering. Din roll hos oss är mycket viktig för att verksamheten ska fungera så väl som möjligt och vissa arbetsuppgifter kan komma att ändras eller tillkomma under tidens gång. Din arbetstid är dagtid måndag-fredag med möjlighet till flexibel arbetstid.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny hos oss och för att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vid dig en god introduktion. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utbildningen bör omfatta minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng (motsvarande ett års heltidsstudier).
• Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom vården.
• Erfarenhet av administrativt arbete, där du ansvarat för personalplanering och/eller schemaläggning.
• God IT-vana och förmåga att arbeta i olika digitala system.
Meriterande:
• Erfarenhet av att ha utbildat andra i IT-system.
• Erfarenhet av IT-systemen Personec, Time Care, Proceedo och Treserva.
Arbetet kräver att du på egen hand kan ta självständiga beslut utifrån vad situationen kräver. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt ser möjligheter i förändringar. I din yrkesroll upprättar du tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt och organiserat. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och är professionell och positiv i ditt bemötande. Du har vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Låter detta som ett arbete för dig? Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen att söka redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
