Administratör, Miljö- och samhällsbyggnad
Oxelösunds Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen / Administratörsjobb / Oxelösund Visa alla administratörsjobb i Oxelösund
2026-02-06
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat ansvaret för myndighetsutövningen inom miljö-,bygg-, plan- och trafikområdet. Nu söker vi en administratör som i första hand kommer arbeta med ärendehantering och diarieföring, kundkontakter och utlämnande av handlingar. I rollen ingår även viss ekonomiadministration, beställningar, kontering och fakturering.Kvalifikationer
Rollen kräver att du som person är strukturerad, välorganiserad och lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi förväntar oss att du har administrativ erfarenhet och god vana att arbeta i olika digitala administrativa system. Eftersom rollen också innebär kundkontakter vill vi att du har vana av service och kundkontakter. Eftersom det är en relativt liten förvaltning krävs även att du kan arbeta flexibelt, självständigt och ta egna initiativ.
För rollen är det viktigt att behärska svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304647 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds kommun
(org.nr 212000-0324) Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Nils Erik Selin nilserik.selin@oxelosund.se 0155-383 35 Jobbnummer
9727046