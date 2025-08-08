Administratör med systemkompetens
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning
Vi söker en ny kollega! Är det du?
Nu öppnas möjligheten upp för dig att bli en del av Kompetenscentrum som söker dig som, tillsammans med kollegor, vill jobba med administration av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Inom Kompetenscenter samlas Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och Integration i syfte att stötta kommuninvånarna mot arbete och studier. Engagemang och professionell service går hand i hand med arbetet att ge individuellt stöd till medborgaren för en hållbar och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Som administratör med systemkompetens erbjuder vi ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete på en trevlig arbetsplats med god teamkänsla.Dina arbetsuppgifter
Som administratör med systemkompetens på Kompetenscentrum är en av dina främsta uppgifter att arbeta i elevsystemet Edlevo. Du har ett övergripande ansvar för skoladministration inom vuxenutbildningen men kommer även att arbeta med rapportering till andra myndigheter, ansvara för att ta fram underlag och statistik samt ansöka om ersättningar för Kompetenscentrums olika verksamheter.
Tjänsten innebär även att stötta kollega med viss ekonomiadministration. Du jobbar i nära samarbete med kollegor och ledningen för Kompetenscentrum och du förväntas vid behov kunna utbilda övrig personal i befintliga och nya digitala system och processer. Vidare kommer du tillsammans med ledning och kollegor ansvara för att utveckla och anpassa processerna för fler digitala lösningar inom Kompetenscentrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper om och erfarenhet av att ha arbetat med elevadministration, gärna inom vuxenutbildning. Du har examen från Yrkeshögskola eller Högskola inom administration, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
Ett krav är att du tidigare arbetat med det elevadministrativa systemet Edlevo. Meriterande är om du har arbetat med beställningar i Proceedo, ekonomisystem Unit 4 och schemalagt i Skola24.
Som person är du strukturerad, flexibel, noggrann, stresstålig och samarbetsinriktad. Du trivs med mycket ansvar och är självgående i ditt arbete såväl i enskilda uppgifter som i nära samarbete med kollegor.
Du har stor erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg/system och ser möjligheterna med att använda dem. Du har även god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter när det blir arbetstoppar. Vidare är det viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver kommunicera med lärare, elever och övriga organisationer som arbetar med målgruppen vilket gör dina kommunikativa och samordnande egenskaper viktiga för oss. Du är en positiv, engagerad lagspelare med driv och stort intresse för målgruppen.
Kompetenscentrum är en ung verksamhet som befinner sig inom ett verksamhetsområde där förutsättningar snabbt kan ändras och det är därför du lätt behöver kunna anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ny information. Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
