Administratör med systemansvar till IFO
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får bidra till att Filipstads medborgare får rätt stöd i rätt tid? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör till IFO-enheten, vuxen och ekonomiskt bistånd. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta nära våra handläggare.
Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa. Hos oss arbetar alla medarbetare för att göra Filipstad tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling mot en egen försörjning. Vi erbjuder ett arbete som både utmanar och utvecklar och hos oss får man jobba med sådant som är viktigt på riktigt.Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du den som som ger administrativt stöd till familjerättssekreterare och chef. Du hanterar inkomna ärenden och ansvarar för dokumentation, registrering och arkivering. Du är också den som har systemansvar för vårt journalsystem LifeCare. I uppdraget ingår även att ha kontakt med myndigheter och andra aktörer samt att besvara frågor från medborgare och klienter.
Vidare hanterar du så kallade egna medel och utför administrativa uppgifter inom verksamheten, där ekonomiska moment som kontering av fakturor och framtagande av statistik på månads- och årsbasis ingår. Vid behov arbetar du även i enhetens reception. Kvalifikationer
Vi söker dig som har rätt kompetens och erfarenhet för att arbeta brett med administrativa uppgifter och som vill vara med och bidra till utvecklingen av vårt verksamhetssystem. Du är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att strukturera, prioritera och samarbeta i en vardag med många kontaktytor.
För att vara den vi söker behöver du ha en godkänd utbildning inom administration eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor och du har dessutom erfarenhet av att arbeta i olika IT-system, till exempel Raindance, LifeCare, Outlook och Teams.
Meriterande är om du dessutom har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, hantera egna medel samt registrering och arkivering i verksamhetssystem.
För att du ska trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och ansvarsfull i ditt arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Att ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande är en självklarhet för dig och du tycker om att vara i en roll där du får skapa, utveckla och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du gillar smarta lösningar och har förmågan att anpassa dig och hitta nya vägar vid förändrade behov. Anställningsvillkor
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
)
682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ och familjeomsorg, IFO Vuxen Kontakt
Victoria Byqvist victoria.byqvist@filipstad.se 0590-61169 Jobbnummer
9978112