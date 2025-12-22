Administratör med servicekänsla för kommande uppdrag!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2025-12-22
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker drivna administratörer för kommande uppdrag hos vår kund i Ludvika!
Arbetsuppgifterna kan variera men vanligt förekommande arbetsuppgifter är dokumentation, handläggning av ärenden, samtal- och mailhantering, kund- och ordermottagning. Du kan även komma att hantera fakturor, boka möten och sammanfatta rapporter. Tjänsterna är på heltid. Dina arbetstider kommer att vara dagtid, måndag - fredag. Tillsättning kommer att ske efter överenskommelse.Profil
För att lyckas i rollen så ser vi att du är noggrann, flexibel och strukturerad. Du har en god prioriteringsförmåga och är plikttrogen, service- och problemlösningsorienterad. Du har inga problem att tala med kunder eller kollegor och arbetar serviceinriktad genom din arbetsdag. Vidare besitter du god datorvana och där med goda kunskaper i Office-paketet, god systemvana och förmåga att snabbt lära dig nya program. Krav: Avklarad Gymnasial utbildning samt goda kunskaper i svenska & engelska både i tal och skrift. Om du har tidigare erfarenhet från liknande roll och arbetsuppgifter ser vi det som meriterande. Vi värdesätter personliga egenskaper och vi tror att om du har ett driv av att lära och vill utvecklas så kommer du att passa perfekt hos oss!Så ansöker du
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.
Låter detta intressant, så tveka inte på att ansöka redan idag! Skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
. Observera att svar under jul & nyår kan dröja något längre än vanligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Hjälte isabelle.hjalte@clwork.se Jobbnummer
9660844