Administratör med samordningsansvar till BmSS i Centrum
2026-03-09
Dina arbetsuppgifter
Vill du ta en central roll i en verksamhet där struktur, kvalitet och samordning är avgörande för att vardagen ska fungera? Vi söker en erfaren administratör med bred kompetens inom schemaplanering och verksamhetsstöd till våra gruppboenden Gula Huset, Lillkullen och Lillkullegatan 23 i Örgryte.
I rollen är du ett nära stöd till enhetschefen i frågor som rör bemanning, administration och uppföljning. En central del av uppdraget är att handleda och stödja personal i administrativa rutiner, schemaprocesser och arbetssätt för att säkerställa struktur och kvalitet i verksamheten. I detta ingår även att handleda och följa upp personalens arbete inom Yrkesresan och bidra till att kompetensutvecklingen integreras i det dagliga arbetet.
Du har ett övergripande ansvar för schemaplanering och arbetar i bemannings- och schemaplaneringssystemen Time Care Planering och Time Care Pool. Du säkerställer korrekt bemanning utifrån verksamhetens behov samt hanterar frånvaro och samordnar vikariebehov i dialog med både enhetschef och bemanningsenhet.
Du ansvarar för administrativa uppgifter såsom hantering av SITHS-kort och beställningar i Proceedo enligt stadens rutiner och styrande dokument. Du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt inom bemanning och administration.
I uppdraget ingår även att medverka i rekryteringsprocesser och genomföra intervjuer samt att arbeta i nära dialog med enhetschef, arbetsgrupper, leverantörer och andra externa parter. Du fungerar som en viktig länk mellan verksamheten och stadens stödfunktioner. Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid utifrån verksamhetens administrativa och praktiska behov.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd utbildning på gymnasial nivå och erfarenhet av arbete inom funktionsstödsverksamhet. Du har även erfarenhet av att handleda och arbetsleda personal och arbetsgrupper. Vidare har du god systemvana och erfarenhet av att arbeta i personal- och schemaplaneringssystem. För tjänsten krävs också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administration av SITHS-kort, har arbetat i systemen Proceedo, Personec och Time Care samt har kunskap om utvecklande ledarskap. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att hantera och samordna personalresurser, inklusive frånvarohantering. Erfarenhet av rekryteringsarbete och av att genomföra intervjuer ses också som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du är ansvarsfull och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt bidrar till helheten i verksamheten. Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt. Samtidigt är du socialt säker och har lätt för att skapa goda relationer. Du är kommunikativ och tydlig i din dialog med andra samt har ett serviceinriktat förhållningssätt i mötet med kollegor och externa parter. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
