Administratör med rekryteringsansvar inom Bemanningsenheten
2026-03-03
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som rekryterare på Bemanningsenheten ansvarar du för hela rekryteringsprocessen av timvikarier mot äldreomsorgen. Du är spindeln i nätet och ansvarar för att rätt person anställs på rätt verksamhet utifrån behov och kravprofil. Det innebär att du har mycket kontakt med samordnare, administratörer och enhetschefer. Du stöttar även omsorg funktionsnedsättning.
Urvalen till rekryteringarna gör du i Visma Recruit och där har du ett gott samarbete med administratörerna på Bemanningsenheten som läser igenom alla ansökningar och gör ett första urval. Du bokar och håller i intervjuer. Vidare ansvarar du för information till nya vikarier och är behjälplig vid frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst treårig gymnasieexamen, gärna med administrativ eller ekonomisk inriktning, eller eftergymnasist utbildning som vi bedömer lämplig. Det är meriterande om du har arbetat med bemanning och/eller rekrytering tidigare.
Du är trygg i din roll och har god förmåga att samarbeta och kommunicera med de du jobbar med. Ditt bidrag är värdefullt för att nå gemensamma mål. Du är en person som tar ansvar och agerar på egen hand när det behövs. Du identifierar problem och föreslår lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att samarbeta med andra.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
