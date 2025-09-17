Administratör med operativ skärpa och kommunal erfarenhet
2025-09-17
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Kundtjänst, Administration Serviceenheten i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ha många bollar i luften? Har du erfarenhet av att planera och genomföra tillställningar, marknader och andra arrangemang? Då kan du vara den vi söker!
Tjänsten som administratör ingår i tekniska förvaltningens serviceenhet. Serviceenheten består av sju medarbetare och är ett administrativt team som jobbar mot förvaltningens alla verksamheter som va/avfall, offentlig utemiljö och fritid.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss har du ett omväxlande arbete med mycket kontakter både externt och internt.
Vi söker en vikarie för en av våra administratörer. Tjänsten är operativ och du behöver vara en doer och känna dig bekväm i att aktivt delta i arrangemangen som du ansvarar för. Arbetsuppgifter
* Operativt delat ansvar vid evenemang, marknader och tillställningar
* Planera, strukturera/organisera och genomföra.
* Hantera bokningar, betalningar och administration kring torghandel och flaggplatser.
* Arbeta i ekonomisystem och hantera enklare ekonomiadministration, avtal, fakturahantering och betalningar
* Fakturering och andra administrativa uppdrag ingår samt arbete och uppföljningar i olika systemKvalifikationer
Du som söker ska ha erfarenhet av större arrangemang och tillställningar, van vid att arbeta operativt och hands-on.
Vi söker dig som har utbildning på minst gymnasienivå med inriktning mot administration, ekonomi eller motsvarande, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
För tjänsten krävs erfarenhet från den kommunala sektorn och att du har arbetat med tillställningar, större arrangemang både planering och genomförande. Du behöver ha en god administrativ vana med förmåga att hantera en del ekonomiadministration, betalningar, avtal, bokningar och fakturering. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och behöver vara van att jobba i olika IT-system.
Vi arbetar i flera olika system så som Raindance, EDP future, BokaMarknad, Evolution och FRI, vi ser det som en fördel om du har arbetat i något/några av dessa system.
Du ska vara serviceinriktad, kommunikativ och lösningsfokuserad men framförallt nyfiken. Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och tydlig, och behärskar svenska i både tal och skrift.
Som person är du ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom bemötande, social kompetens och förmåga att behålla lugnet i stressfulla situationer.
B-körkort, manuell
Vi gör löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Kundtjänst, Administration Serviceenheten Kontakt
TF Chef Serviceenheten
Malin Mandin 0416-27202 Jobbnummer
9512532