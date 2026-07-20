Administratör med IT- och teknisk kompetens
Stockholm Montering Service AB / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-20
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Stockholm Montering Service AB är ett väletablerat företag med över 20 års erfarenhet inom installation, service och support av taxametrar, alkolås och annan teknisk utrustning för taxibranschen.
Vi erbjuder professionella lösningar med hög kvalitet och arbetar med några av marknadens ledande produkter. Nu söker vi en engagerad och mångsidig medarbetare som vill bli en del av vårt team och bidra till företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som Administratör med IT- och teknisk kompetens kommer du att arbeta med en kombination av administrativa, tekniska och digitala arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Administrativa arbetsuppgifter
Kundkontakt via telefon och e-post
Bokning och planering
Fakturering och dokumenthantering
Register- och orderadministration
Beställning av material och lagerhantering
IT-support för företagets användare
Installation, konfigurering och underhåll av datorer, skrivare och annan IT-utrustning
Installation och uppdatering av programvara
Felsökning och problemlösning av hårdvara och mjukvara
Hantering och uppdatering av företagets webbplats
Produktion av annonser, broschyrer och marknadsföringsmaterial
Grafisk design och bildredigering
Hantering av företagets sociala medier
Stöd i tekniska projekt och övriga administrativa uppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint och Teams)
Mycket god datorvana och erfarenhet av Windows-operativsystem
Goda kunskaper inom IT-support och användarsupport
God förmåga att installera, konfigurera och underhålla datorer, skrivare och annan IT-utrustning
God förmåga att felsöka och lösa problem inom både hårdvara och mjukvara
Grundläggande kunskaper inom nätverk, internet och IT-säkerhet
Erfarenhet av grafisk design och bildredigering
Goda kunskaper i Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign eller motsvarande designprogram
Erfarenhet av att skapa annonser, broschyrer, marknadsföringsmaterial och digitalt innehåll
Erfarenhet av att arbeta med företagets sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn m.fl.)
Erfarenhet av WordPress eller annat CMS är meriterande
Erfarenhet av AI-verktyg såsom ChatGPT, Microsoft Copilot eller liknande är meriterande
Erfarenhet av fordonselektronik, installation av teknisk utrustning i fordon, taxametersystem, GPS-utrustning eller alkolås är starkt meriterande
Teknisk förståelse och stort intresse för elektronik och IT
God organisationsförmåga, noggrannhet och ansvarstagande
Hög servicekänsla och god samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst där administration, IT och teknik kombineras
Arbete i ett stabilt företag med över 20 års erfarenhet i branschen
Intern utbildning och möjlighet att lära sig företagets tekniska system och arbetsmetoder
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Stor möjlighet att ta ansvar och påverka ditt arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Heltidsanställning med konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Anställningsform
Heltid
Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Placering
Sundbyberg, Stockholm
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss. Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@taximontage.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör/IT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Montering Service AB
(org.nr 556622-3599) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sockholm montering service AB Jobbnummer
10007289