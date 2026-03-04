Administratör med inriktning mot grundutbildning
2026-03-04
Vill du arbeta i en internationell miljö där utveckling och samarbete står i fokus? Vi söker nu en vikarierande administratör till vå grundutbildning då vår medarbetare är tjänstledig.
Information om avdelningen
Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB, belägen på campus Johanneberg och campus Lindholmen i Göteborg. Institutionens verksamhet omfattar högklassig forskning, utbildning och nyttiggörande inom områden som AI & machine learning, software- & hardware engineering, computer science, security, network & systems. Organisationen består av drygt 300 anställda med en hög internationell sammansättning.
Den administrativa verksamheten vid institutionen är gemensam för både Chalmers och Göteborgs universitet och leds av en administrativ chef och en biträdande administrativ chef. Vi möter dagligen studenter, lärare och övriga anställda som vi ger ändamålsenlig och professionell service till. På avdelningen arbetar totalt 32 medarbetare som ger kompetent stöd inom ekonomi, HR, kommunikation, studievägledning, utbildningsadministration, intern service m.m.
Beskrivning av tjänsten
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge studenter och lärare stöd inom grundutbildningsadministration. Du samarbetar med kollegor från många delar av verksamheten så som lärarkollegiet, programansvariga, viceprefekt, linjechefer och studierektorer. Här är du en nyckelperson som möter människor i stora och små konstellationer från världens alla hörn. I de utbildningsadministrativa arbetsuppgifterna ingår bland annat rapportering och registrering i studiedokumentationssystemet Ladok, antagningsadministration, administrera examensarbeten, tentamenshantering och bemanning av vår expedition samt övriga förekommande uppgifter inom utbildningsadministrationen. Då verksamheten är integrerad är du aktiv inom både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och vid båda våra campus Johanneberg och Lindholmen. I rollen nätverkar du aktivt både inom avdelningen, institutionen och de båda huvudmännen. Vi ser även att du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar våra rutiner för att säkerställa en hög servicenivå såväl internt som externt.
Arbetsuppgifterna kan variera efter behov.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande som bedöms vara relevant för rollen. Starkt meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom universitet och/eller högskola och annat arbete som innebär myndighetsutövning.
God datorvana är ett krav. Meriterande är kunskap i Word, Excel, Ladok, NyA, samt andra utbildningsrelaterade system som Göteborgs universitet och Chalmers använder. Att du kommunicerar väl på både engelska och svenska är en nödvändighet då vi verkar i en internationell miljö.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för andra människor och trivas med att samarbeta med andra. Som person är du serviceinriktad, kan arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ för att hitta lösningar att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet. Du är självgående, effektiv, noggrann och flexibel i ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att planera ditt arbete och att prioritera, samt att hantera många olika uppgifter samtidigt.
Anställningsform
Anställningen är ett vikariat på ett år, med tillträde så snart som möjligt.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Vid frågor, vänligen kontakta
Jenny Andersson Vaughanjennyva@chalmers.se
0768-537802
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
