Administratör med inriktning mot avdelningsadministration
Vi söker nu en kvalitetsmedveten administratör som vill arbeta med avdelningsadministration vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Om jobbet
Anställningen är placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), en framåtsträvande institution med forskning i framkant. Våra lokaler ligger mitt i Industrilandskapet i Norrköping och verksamheten präglas av en internationell miljö med medarbetare från över 40 olika nationaliteter.
Du tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd, som består av cirka 30 medarbetare med olika professioner. I det dagliga arbetet ingår du i ett team om tre administratörer med liknande arbetsuppgifter och har samtidigt ett nära samarbete med övriga kollegor inom verksamhetsstödet. Vi kännetecknas av samarbete, prestigelöshet och en vilja att stötta varandra.
I rollen som administratör är du en nyckelperson och central stödresurs - en verklig spindel i nätet - i det dagliga administrativa arbetet. Du arbetar nära forskningsledare och chefer, men också med medarbetare, lärare och doktorander.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Service och administrativt stöd till ledning, forskningsledare och medarbetare
Dokumentation, beställningar och allmän fakturahantering
Bokning av resor, möten och konferenser, nationellt och internationellt
Introduktion av nya medarbetare
Administration kring stipendiater
Stöd i andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter inom forskning och utbildning
Aktiv medverkan i utveckling och förbättring av administrativa rutiner och arbetssätt
Arbetet sker i nära samarbete med doktorander, forskare och medarbetare i en internationell miljö där både svenska och engelska används dagligen.
När situationen kräver det är du beredd att bidra där verksamheten har störst behov - även om uppgiften tillfälligt ligger utanför ditt ordinarie ansvarsområde. Då verksamheten är dynamisk kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och tar ett tydligt ansvar för ditt arbete. Du har gärna några års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och trivs i en roll där du får kombinera struktur med flexibilitet.
Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och ser till att saker blir utförda med hög kvalitet även när tempot är högt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och uppskattar en roll med många kontaktytor.
För anställningen krävs:
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god IT-vana samt erfarenhet av administrativa stödsystem
Goda kunskaper i Office-programmen
Vårt arbetssätt utgår från verksamhetens behov och bygger på gemensamma rutiner som möjliggör samarbete, backup och teamarbete. Eftersom rollen är utåtriktad och innehåller många kontakter med lärare, forskare och doktorander lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och din lämplighet. Vi tror att du trivs i en roll där du får ta ansvar, vara nära verksamheten och bidra till att vardagen fungerar smidigt för andra.
Din arbetsplats
Du tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, med placering vid en av våra avdelningar vid Campus Norrköping. Du blir del av ett större nätverk av administratörer och arbetar i en internationell, samarbetsinriktad och utvecklingsintensiv miljö.
Mer information om Institutionen för teknik och naturvetenskap hittar du på http://www.liu.se/itn
Om anställningen
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast denn 6 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Kontakt
Magnus Glänneskog magnus.glanneskog@liu.se Jobbnummer
9870572