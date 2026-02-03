Administratör med inriktning marknadsföring och ekonomi
Vill du ha en bred och varierad roll i ett mindre bolag där du får arbeta nära affären, ta ansvar i vardagen och successivt bygga kompetens inom marknadsföring, ekonomi och administration. Då ska du söka tjänsten idag, välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Sveadiesel AB är ett modernt bolag med rötter i ett svenskt industriföretag grundat 1949. Efter en uppdelning 2024 mellan militär och civil verksamhet fokuserar Sveadiesel idag fullt ut på den civila marknaden inom transport, entreprenad och energi. Vi kombinerar lång teknisk erfarenhet, starka kundrelationer och internationella varumärken med ett affärsnära och nutida arbetssätt.
Som Administratör med inriktning marknadsföring och ekonomi får du en bred, operativ roll där du arbetar nära affärsområdesansvariga och VD. Tjänsten innehåller digital marknadsföring, enklare ekonomiuppgifter och administration. Här hjälps alla åt - även med in- och utleveranser - för att ge kunderna bästa möjliga service. Rollen passar dig som är i början av karriären och vill utvecklas i ett mindre bolag med korta beslutsvägar och nära samarbete.
Du erbjuds ett utvecklande och långsiktigt uppdrag med goda chanser till överrekrytering!
• Utveckla bolagets digitala marknadsföring i samarbete med affärsområdesansvariga
• Skapa och publicera innehåll i digitala kanaler och hemsida, samt följa upp synlighet och engagemang
• Hjälpa till med enklare ekonomi- och administrationsuppgifter, såsom registrering av leverantörsfakturor
• Sköta löpande kontorsgöromål och praktiska uppgifter som uppstår i den dagliga verksamheten
• Hantera viss kund- och orderkontakt
• Packa ordrar och boka leveranser vid behov
• Bidra till struktur i vardagen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom service och administration
• Har intresse för digital marknadsföring och god systemvana
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial examen inom företagsekonomi, kommunikation, marknadsföring eller liknande.
• Erfarenhet av leverantörsfakturor, avstämningar och in- och utbetalningar
• Arbetslivserfarenhet av sociala medier och/eller digital marknadsföring
• Kunskap i affärssystem och/eller verktyg för digital marknadsföring
• Arbetat med hemsidor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sveadiesel AB, grundat 1949, är den civila delen av Inter-Defence AB. Vi är specialiserade på transport-, entreprenad- och energisektorn, representerar starka internationella varumärken och är kända för vår långa tekniska erfarenhet och etablerade kundrelationer. Ersättning
