Administratör med inriktning forskarutbildning och HR
Vill du arbeta i en forskningsnära miljö där struktur, att ge bra och korrekt service och detaljerad administration är avgörande för att verksamheten ska fungera? Trivs du i en roll där du både tar ansvar, driver processer självständigt och håller ihop viktiga flöden tillsammans med vår administrativa chef?
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Verksamheten bedrivs på plats i våra laboratorier och kännetecknas både av en internationell miljö och en komplex verksamhet som ställer högra krav på service, noggrannhet och administrativa rutiner. Institutionen tillhör en av de större med ca 180 medarbetare och studenter och den administrativa gruppen som rollen tillhör består idag av 8 medarbetare. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.
Vi söker nu en administratör som ansvarar för administrativt stöd inom vår forskarutbildning samt hr frågor som back-up till vår HR Handläggare.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och varierande och som administratör hos oss kommer du att ha en central roll i institutionens verksamhet. Denna anställning är inriktad mot administration kring forskarutbildning och HR. I rollen ingår också arbete med institutionens hemsida, interna nyhetsbrev och kontakt mot kommunikationsavdelningen centralt. Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Administrera doktorandernas studiestödstid, vara ett stöd vid antagning av doktorander, skriva intyg, hantera statistik och doktorandbudget, vara stöd och hjälp vid disputationer och andra förekommande frågor för våra doktorander och stöd i hr frågor rörande doktorander.
Hantera olika förekommande administrativa HR frågor efter behov som back-up och stöd till vår HR handläggare.
Hantera institutionens kommunikationskanaler så som exempelvis hemsida (Sitevision), månadsbrev, sociala medier, hjälpa till vid pressreleaser eller andra kommunikationsinsatser samt vid event eller gästföreläsningar.
Då vi är en liten arbetsgrupp förväntas vi även hjälpa till med varandras arbetsuppgifter vid frånvaro och arbetstoppar och även andra administrativa uppgifter inom enheten kan förekomma.
För att trivas i rollen trivs du med att arbeta i en forskningsnära miljö, är självgående och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån arbetstoppar/behov. Det är också en fördel om du är noggrann som person men flexibel att tänka utanför ramarna när det behövs. Rollen innebär ett nära samarbete med både den administrativa chefen, kollegor i gruppen och forskare på institutionen vilket ställer krav på ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt och att du som person har lätt att samarbeta med olika roller inom institutionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbete i en internationell och dynamisk forskningsmiljö med många kontaktytor och som:
Är noggrann, självgående, ansvarstagande och trivs i en roll där du arbetar lösningsorienterat och håller ordning med hög integritet och service.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska då många av våra forskare är engelsktalande.
Har vana av Office 365 paketet.
Har dokumenterad god samarbetsförmåga.
Har erfarenhet från administrativt arbete inom högskola/universitet både inom allmän administration och inom HR.
Har en utbildning inom HR området eller motsvarande erfarenhet.
Stor vikt kommer att fästas vid de personliga egenskaper som beskrivs i denna annons.
Meriterande
Har erfarenhet av att arbeta i våra system W3D3 för diarieföring, Sitevision för administration av hemsida, Ladok för utbildningsadministration, Filemaker för administration, Primula och Varbi för personalfrågor.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Camilla Håkansson Eldeby tfn 08-16 35 09, camilla.eldeby@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Gr
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
