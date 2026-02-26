Administratör med inriktning central schemaplanering i Nordost
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vi söker nu en planerare med erfarenhet av schemaläggning inom Förvaltningen för funktionsstöd, område Nordost.
Tjänsten är tillsvidareanställning enligt överenskommelse. Inom stadsområde Nordost arbetar sex planerare med schemaplanering och effektiv resursanvändning för flera olika sorters verksamheter. Tjänsten som planerare innebär ett självständigt arbete samtidigt som du blir en viktig del av vårt samarbetsinriktade team där vi stöttar varandra.
Vi arbetar huvudsakligen gentemot Bostad med Särskild Service och Daglig Verksamhet. I framtiden kan fler verksamhetstyper tillkomma. För närvarande arbetar vi med totalt 75 enheters schemaplanering. Vi håller till i lokaler vid Angereds Torg, där vi arbetar i öppna kontorslandskap.
Dina viktigaste arbetsuppgifter kommer att vara att färdigställa scheman i Time Care Planering utifrån schemaläggningsprocessen där verksamhetens bemanningskrav skall uppfyllas. Utgångspunkten i arbetet är säkerställande av följsamhet gentemot gällande lagar och avtal, samt bibehållande av personalens inflytande i dialog med enhetschefen för respektive enhet. Arbetet ställer krav på att vi är både principfasta med hållpunkter och brytdatum, samtidigt som vi har förståelse för verksamheternas många rörliga delar och ständigt skiftande behov, vilket kräver att vi, inom ramarna, är flexibla i vårt förhållningssätt och snabbt kan svara upp mot förändringar.
I arbetet ingår också att delta i att följa upp och kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen för att hålla hög kvalitet i schemaläggningsarbetet. Vi ser gärna att du har förståelse för behoven hos personer med funktionsnedsättningar och insikt i hur uppdraget till medarbetarna påverkar schemaplaneringen.
Vår förvaltning generellt och schemaplaneringsarbetet specifikt är på en utvecklingsresa och dina arbetsuppgifter kan komma att förändras i takt med denna resa mot en effektivare organisation för att möta välfärdens utmaningar.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och god datorvana. Du har erfarenhet av arbete med schemaläggning inom dygnet-runt-verksamhet samt erfarenhet av schemaplaneringsverktyget Time Care Planering.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är även positivt om du har kunskaper om relevanta lagar och avtal kopplade till schemaläggning. Har du en gymnasie- eller eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning ses det som en fördel. Även erfarenhet av direktarbete med brukare inom funktionshinderområdet är meriterande.
För att lyckas i rollen som planerare ser vi att du har en god förmåga att snabbt anpassa ditt synsätt och förhållningssätt, du ser möjligheter snarare än hinder. Du har förståelse för det gemensamma uppdraget och arbetar för helhetens bästa. Du har mod och självständighet nog att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Cihan Akdogan cihan.akdogan@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9766424