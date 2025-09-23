Administratör med inriktning bemanning
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta extra på timmar som administratör hos vår enhet för schema och bemanning på socialförvaltningen!
I rollen som administratör hos oss på socialförvaltningen ingår bland annat att administrera korttidsfrånvaro och bemanna därefter, hålla kontakt med både verksamheter och timavlönade, följa upp sjukfrånvaro genom samtal och mail till de timavlönade. I ditt arbete kommer du att använda telefon och olika datorsystem för bemanning och administration.
Du blir en viktig pusselbit när det gäller att se till att våra resurser hanteras på ett bra sätt, och en nyckelperson när det kommer till att säkerställa en god bemanning i våra verksamheter!
Din arbetsplats
Som administratör kommer du att stödja våra medarbetare och verksamheter inom inom avdelningarna LSS, Vuxna, samt Barn och unga. Du blir en del av SBC, socialförvaltningens bemanningscentrum, som startade i november 2024 för att möta behoven hos brukare, medarbetare och chefer. Gruppen består av 10 st administratörer med varierande inriktning och samarbetar med PIR som hanterar rekrytering och praktiksamordning. Tjänsten är på vardagar samt helger. Vårt kontor är beläget i centrala Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av schemaläggning och/eller personaladministration. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att använda datorn och olika system i ditt dagliga arbete.
Meriterande för tjänsten är om du har eftergymnasial utbildning inom områden som administration, lön, ekonomi eller HR, samt om du har kunskaper inom arbetsrätt. Det är också positivt om du har erfarenhet av kundsupport och liknande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett starkt engagemang, är kreativ och har förmåga att analysera och lösa problem på ett effektivt sätt. Du trivs med att samarbeta med andra och drivs av att finnas till hands och hjälpa. I interaktion med andra är du också duktig på att lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Varierande
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15799
