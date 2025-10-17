Administratör med fokus på nämnd och arkiv
2025-10-17
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Stöd med boende om du behöver hjälp att hitta en bostad i samband med anställningen.
Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till utveckling av våra processer.
Distansarbete vid behov.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
Hällefors kommun söker en vikarie inom central administration på kansliet. Du kommer att ha en nyckelroll i att stödja kommunens nämndadministration och arkivverksamhet genom administrativt stöd och dokumenthantering under perioder av frånvaro.
Vi är en kommun som värnar om god dokument- och informationshantering samt hög kvalitet i våra nämndprocesser. Du blir en viktig del i vår organisation som säkerställer en effektiv och korrekt administration.Dina arbetsuppgifter
I rollen som vikarie kommer du att:
Ansvara för administrativt stöd inför och efter nämndsammanträden.
Granska tjänsteskrivelser till nämnd.
Samordna och skapa mallar för kallelser, protokoll samt expediera handlingar och beslut enligt gällande rutiner.
Utföra arkivredogörelse och praktisk arkivhantering under ledning av arkivansvarig.
Säkerställa att information och dokumentation hanteras enligt lagar, regler och interna styrdokument.
Vara kontaktperson för interna och externa arkivfrågor.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning, gärna kommunal verksamhet.
God kännedom om relevant lagstiftning, exempelvis kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagstiftning.
- Kunskap om arkivhantering, dokumentation och arkivlagstiftning.
- God organisatorisk förmåga och noggrannhet.
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Meriterande
Erfarenhet som nämndadministratör, arkivredogörare eller tidigare arbete i kommunal nämndadministration.
Eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, juridik, arkivvetenskap, statsvetenskap eller annan relevant inriktning.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Anställningsperioden sträcker sig från snarast möjligt till och med 2026-01-02, med möjlighet till förlängning vid behov.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi uppmuntrar därför dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Bifoga gärna relevanta utbildningsintyg i din ansökan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
