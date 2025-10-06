Administratör med fokus på Excel sökes till Pokayoke
Pokayoke AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-10-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Borås
, Alingsås
, Härryda
, Lerum
, Partille
eller i hela Sverige
Vi söker nu en administratör som kommer att arbeta på uppdrag för vår kunds räkning. I rollen blir du en viktig del av kundens team och bidrar med struktur, noggrannhet och hög kompetens inom administration och datahantering.
Om rollen
Som administratör hos vår kund arbetar du med att stötta verksamheten genom att hantera och strukturera data, dokument och processer. Du kommer att ha ett särskilt fokus på att använda och utveckla avancerade funktioner i Excel för att skapa rapporter, analysera data och effektivisera arbetsflöden.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Skapa och underhålla Excel-modeller, rapporter och dashboards
Sammanställa och analysera data för beslutsunderlag
Hantera administrativa processer och dokumentation
Ansvara för att registrera och uppdatera data
Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av administration, gärna inom en miljö där data och struktur är centralt. Du är en avancerad användare av Excel och behärskar funktioner som pivot-tabeller och formler.
Du har dessutom:
God förmåga att analysera och strukturera information
Noggrannhet och sinne för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter
Kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det erbjuder vi
Vi söker nu en ny kollega för tidsbegränsat uppdrag på 3-6 månader, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Borås och det finns inte möjlighet att arbeta på distans.
Arbetstider 07-16.
Varför Pokayoke?
Hos Pokayoke får du chansen att arbeta nära några av Sveriges mest spännande logistik- och handelsföretag. Vi har uppdrag i form av både rekrytering och konsultlösningar, vilket gör att vi kan matcha dig med det som bäst passar din profil och ambition. Du får möjlighet att bidra med din kompetens i roller där du gör verklig skillnad för kundernas verksamhet. Vårt erfarna team stöttar dig genom hela processen och hjälper dig att ta nästa steg i din karriär. Genom våra varierande uppdrag, vårt nätverk och vårt kontinuerliga kompetensutbyte får du dessutom en unik möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Ansökan & kontakt
Låter det intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
Ansök nu och bli en del av ett företag som förändrar hur logistik utvecklas i Sverige. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), http://www.exempel.com Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Felicia Pettersson fep@pokayoke.se Jobbnummer
9541372