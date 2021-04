Administratör med chefsstödsuppdrag till VO akut och medicin i T - Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg - Administratörsjobb i Trelleborg

Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Administratörsjobb / Trelleborg2021-04-02Gör skillnad. Varje dag.Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna! Vill du jobba på en bra arbetsplats med patienten i fokus, ett modernt värderingsstyrt ledarskap och det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant? Då ska du söka tjänsten som administratör med chefsstödsuppdrag på Lasarettet Trelleborg!Verksamhetsområde (VO) akut och medicin har cirka 270 medarbetare och inrymmer internmedicinsk verksamhet där det bedrivs verksamhet inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. I detta ingår en stor mottagningsverksamhet, en akutmottagning (dagligen öppen kl. 08:00-20:00), tre slutenvårdsavdelningar och en dagsjukvårdsavdelning.Verksamhetsområde planerade operationer med cirka 215 medarbetare omfattar en elektiv kirurgisk verksamhet där ortopedisk kirurgi utgör merparten av uppdraget med cirka 3400 operationer per år. Inom verksamhetsområdet finns även mottagningsverksamhet för kirurgi, urologi, öron/näsa/hals, gynekologi, ortopedi och logopedi. Årligen utförs cirka 1100 öronoperationer som till exempel tonsiller/abrasio och 475 tandbehandlingar. Till VO planerade operationer hör också en operationsenhet med en uppvakningsenhet, en vårdavdelning samt en rehab- och stödenhet som arbetar sjukhusövergripande.2021-04-02Vi söker nu efter dig som drivs av att arbeta med administrativa uppgifter där den ena dagen inte är den andra lik. I den här annonsen söker vi två nya medarbetare. Tjänsterna är nya varvid det ställer höga krav på flexibilitet och att kunna tänka nytt.Som administratör kommer du arbeta självständigt med uppgifter som i huvudsak innebär rekrytering, bemanning, schemaläggning, korttidsbemanning/långtidsbemanning samt rapportering och bevakning av frånvaro med mera. Du kommer främst arbeta i vårt HR-system med rapportering och kvalitetskontroll av uppgifter samt viss uppföljning. Annat arbete som förekommer är exempelvis administration av hemvister, publicering i dokumentportalen, arbete i vårt digitala schemasystem.Organisatoriskt tillhör du din enhet med egen chef men arbetar lasarettsövergripande framförallt mot VO planerade operationer, i ditt arbete arbetar du väldigt nära de övriga enhetscheferna där du assisterar i övriga personaladministrativa frågor.Vi erbjuder dig:Individuellt anpassad arbetsintroduktion med erfarna kollegorFriskvårdsbidragTjänstepensionFöretagshälsovård och arbetsskadeförsäkringBetald semesterledighet redan under första anställningsåretVi välkomnar dig som har lägst gymnasieutbildning med vårdinriktning, utbildning inom hälso- och vårdadministration KY eller motsvarande. Erfarenhet av arbetsområdet med fokus på schemahantering, bemanning, kännedom om arbetstidsmodeller och/eller avtal som reglerar arbetstider i vården är särskilt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från HR-fönstret eller annat personalsystem. Arbetsuppgifterna kräver god datorvana.Vi vill att du som söker är en person som gillar tänka nytt och inte är rädd för att ta dig an nya utmaningar. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter istället för hinder. Du har stort engagemang och har en positiv inställning. Tillsammans är vi starka, och tillsammans är vi också måna om att du ska må bra, det är viktigt för oss.Du ställs dagligen inför utmaningar vilket gör att du måste vara lösningsfokuserad i ditt arbetssätt. Hög grad av social kompetens och servicekänsla är ett måste. Vidare krävs att du är noggrann, ansvarstagande, har ett gott bemötande, tar ansvar för ditt lärande och klarar av att arbeta i ett tidvis högt arbetstempo. Som chefsstöd företräder du verksamheten och arbetsgivaren och delar och leder genom Region Skånes värderingar.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag!Vi ser fram emot din ansökan, varmt välkommen till Lasarettet Trelleborg!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten avser två tillsvidareanställningar.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg5670815