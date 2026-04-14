Administratör med chefsstödsuppdrag till Operation Barn och Ungdom, Lund
2026-04-14
Gör skillnad. Varje dag.
Operation Barn och Ungdom Lund bedriver högspecialiserad operationssjukvård och tillhör verksamhetsområde (VO) Barnkirurgi och Neonatalvård. Vi har ett uppdrag som innebär att vi betjänar hela södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad operationssjukvård för barn från prematur ålder upp till 18 år där huvuddelen av våra patienter är under fyra år.
Vi har sex operationssalar där vi bedriver såväl akut som planerad kirurgi. I vår sektion för specialiserad kirurgi utför vi operationer inom tio olika specialiteter bland annat barnkirurgi, neurokirurgi, öron-, näs- och hals, ortopedi, käk- och tandvård. Inom den specialiserade barnkirurgin har vi ett flertal uppdrag för nationell högspecialiserad vård. Tillsammans med Göteborg erbjuder vår thoraxsektion även nationell högspecialiserad vård inom thoraxkirurgi. Vi opererar även patienter i behov av thoraxkirurgi från våra grannländer i norden. Förutom de operationer som utförs på operationsavdelningen bistår vi även med anestesier vid till exempel magnetröntgen, CT röntgen och andra undersökningar samt behandlingar för barn på hela sjukhuset. Operation Barn och Ungdom Lund är en högteknologisk operationsavdelning som präglas av en vilja av att nå medicinska resultat av högsta kvalitet.
VO Barnkirurgi och Neonatalvård bedriver verksamhet i både Lund och Malmö och har cirka 600 medarbetare. Inom vårt område har vi även verksamheter så som BIVA, Neo-IVA, vårdavdelningar för slutenvård samt mottagningar. Av dessa 600 medarbetare arbetar ett 70 tal på Operation Barn och Ungdom Lund.
Arbetsuppgifter
Som chefsstöd hos oss får du ett omväxlande och betydelsefullt arbete med varierande tempo. Du är ett administrativt stöd till enhetschef, med en koordinerande roll och god överblick över verksamheten. Här får du arbeta med varierande uppgifter som kräver både struktur och flexibilitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer delvis bestå av;
• Personaladministration: Du hanterar anställningsavtal, behörigheter och introduktion av nyanställda. Du sköter även administration kring frånvaro och ledigheter.
• Schemaläggning och HR: Du planerar bemanning och scheman samt löser personalvakanser. Du arbetar löpande med det löneadministrativa arbetet.
• Övrig administration: Vara ett stöd i olika administrativa processer som uppstår i den dagliga verksamheten.
Hos oss är du spindeln i nätet en central del av teamet som gör att allt flyter. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, har god planeringsförmåga och trivs med att ha många kontaktytor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning och gärna kompletterande administrativ utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av personaladministrativt arbete, exempelvis löneadministration, schemaläggning och bemanning.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift och har god vana vid arbete i Officepaketet. Det är meriterande om du har kunskap om olika schemamodeller och avtal som styr arbetstider inom vården samt erfarenhet av HR-fönstret och schemaläggningssystemet Medinet.
Vi söker dig som har en hög servicekänsla och trivs med att hantera en bredd av parallella uppgifter. Du är noggrann, ansvarstagande och klarar av ett arbetstempo som ibland kan vara högt. Du värdesätter gott samarbete och bidrar själv med flexibilitet och engagemang. Empati och ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot medarbetare är en självklarhet för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss arbetar vi utifrån vår värdegrund: att vara välkomnande, drivande och visa omtanke och respekt både för våra patienter och för varandra.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan snarast!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319142".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Diarium, Rådhus Skåne
)
291 89 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Rebecka Lindell Sandberg, Enhetschef 046-17 80 61 Jobbnummer
9853681