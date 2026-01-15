Administratör med chefsstödsuppdrag till Hässleholms sjukhus
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett arbete som är både betydelsefullt och omväxlande, med varierande tempo och många kontaktytor? Då kan rollen administratör som chefsstöd vara rätt för dig.
I Hässleholm finns det personliga och välkomnande sjukhuset med det stora drivet. Här tar vi vara på det lilla sjukhusets fördelar, med korta beslutsvägar, nära samarbete och en stark känsla av samhörighet.
Här arbetar cirka 600 medarbetare med bred kompetens och en gemensam ambition att ständigt utveckla vår verksamhet. Hässleholms sjukhus är bland annat ett av Skandinaviens största center för höft- och knäledsplastikoperationer och ligger i nationell framkant inom strokevård. Närsjukvård, internmedicin, specialiserad rehabilitering och planerad ortopedi utgör grunden i vår organisation.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära chefer och verksamhet och utgör ett viktigt administrativt stöd i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter är breda och varierande och kan bland annat omfatta personaladministration, bemanningsfrågor, schemaläggning samt arbete i våra administrativa system. Du hanterar löpande administrativa uppgifter kopplade till HR, ekonomi och verksamhetsstöd samt bidrar vid rekryteringar och introduktion av nya medarbetare.
Rollen innebär även att du stödjer chefer genom att koordinera och följa upp administrativa processer, exempelvis möten, beslut och planerade åtgärder. Du bidrar till en smidig kommunikation både internt och externt och har en aktiv roll i att utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom verksamheten.
Som administratör med chefsstödsuppdrag är du en nyckelperson som skapar struktur, kontinuitet och förutsättningar för att verksamheten ska fungera effektivt och med hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna även administrativ eftergymnasial utbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav. Det är meriterande med kännedom om olika schemamodeller och avtal som reglerar arbetstider i vården samt erfarenhet av att arbeta i det personaladministrativa systemet HR-fönstret/Tessa.
Vi söker dig som har hög grad av servicekänsla och som trivs med att kontinuerligt arbeta med en bredd av parallella uppgifter. Du är noggrann och ansvarstagande samt trivs med och klara av ett arbetstempo som i perioder kan intensifieras. Du ser värdet av ett gott samarbete med medarbetare och teamledare och bidrar själv till detta genom flexibilitet och engagemang. Att vara empatisk och serviceinriktad mot medarbetarna är en självklarhet för dig. Vi värdesätter och arbetar efter vår värdegrund som säger att vi ska vara välkomnande, drivande och visa omtanke/respekt för våra patienter samt våra kollegor.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan snarast!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
