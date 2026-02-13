Administratör med bilintresse sökes i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-13


Vill du jobba med bilar, siffror och kundservice i ett glatt och sammansvetsat team? Vi söker nu en administratör för ett omgående konsultuppdrag.

I rollen som administratör arbetar du med hantering av leasingbilar och tillhörande administration. Du har kontakt med kunder, hanterar avslut av bilar, tittar på skador och arbetar med kalkyler och bildata i olika system. Arbetet innebär både kundservice och administrativt ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera:
Administrera leasingbilar mot kund
Bedöma och registrera skador på fordon
Arbeta med leasingkalkyler, priser och bildata
Ta emot och hantera inkommande samtal och mail
Hantera ärenden kopplat till försäkring och verkstad
Dokumentation och arbete i interna system samt Excel

Kund erbjuder utvecklingsmöjligheter, god stämning och spännande arbetsmiljö på kontoret under kontorstider med flex.
DETTA SÖKER VI
Har ett intresse för bilar och teknik, meriterande om du arbetat med bilar, verkstad eller försäkring tidigare
Har administrativ erfarenhet
Trivs med siffror och ekonomi (moms, ex moms, kalkyler)
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Har god datorvana och gärna kunskaper i Excel
Är framåtlutad, nyfiken och villig att lära dig
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Det viktigaste är ditt intresse för bilar och din vilja att lära!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta)
113 46  STOCKHOLM

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
StudentConsulting .
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9742808

