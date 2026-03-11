Administratör med bakgrund som undersköterska eller vårdbiträde
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker
Institutionen för vårdvetenskap ser ett behov av utökat administrativt och kliniskt stöd och söker därför en administratör med bakgrund som undersköterska eller vårdbiträde.
Innehåll och arbetsuppgifter
Som administratör vid Institutionen för vårdvetenskap arbetar du självständigt men i nära samverkan med ansvariga för både den praktiska och teoretiska utbildningen, såväl inom universitetet som inom hälso- och sjukvården. Din närmaste formella chef är den administrativa chefen vid fakulteten, men arbetet leds och fördelas av en biträdande prefekt vid Institutionen.
Du är en av två administratörer vid institutionen som samarbetar i arbetet, vilket främst är uppdelat i två huvudområden: dels det mer praktiskt inriktade administrativa stödet vid det kliniska träningscentret (KTC), dels det koordinerande arbetet kring studenternas VFU, det vill säga praktikplaceringar.
Vid KTC arbetar du nära lärarna och ger stöd i undervisningssituationer. I samband med metodövningar ansvarar du för att lokaler och material är i ordning, plockar fram och ställer undan utrustning, samt ser till att förbrukningsmaterial beställs. Du kan även medverka i undervisningen, till exempel genom att agera som undersköterska eller vårdbiträde i praktiska moment. Då vissa undervisningsmoment eller självstudier sker på kvällstid, kan arbetstiden vid enstaka tillfällen förläggas till kvällar.
Inom VFU-koordinationen arbetar du med att beställa praktikplatser från olika vårdaktörer som universitetet har avtal med samt att placera studenterna på dessa platser. Arbetet sker i första hand via ett digitalt VFU-system och i nära samarbete med studierektorer och kollegor inom VFU-organisationen. Du har löpande kontakt med studenter och fungerar som ett stöd i frågor som rör deras praktikplaceringar. Arbetet kan även innebära kontakt med vårdaktörerna, särskilt vid behov av förtydliganden eller praktiska överenskommelser. Om det uppstår förändringar, särskilda önskemål eller andra utmaningar - som sjukdom, byte av plats eller frågor om handledning eller dokumentation - samordnar du lösningar i dialog med studenten, den mottagande verksamheten och studierektor. Du fungerar därmed som en viktig kontaktlänk mellan studenterna, institutionen och vårdaktörerna.
De arbetsuppgifter som anges ovan är exempel och kan komma att förändras över tid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och har arbetat som undersköterska eller vårdbiträde. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom administration och service, särskilt om denna erfarenhet är från högskole- eller universitetsmiljö och med liknande arbetsuppgifter som beskrivs ovan. Det är även meriterande om du har läst kurser vid universitet eller högskola och därigenom har viss kännedom och förståelse för området.
För att klara arbetet behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och det är ett krav att du behärskar svenska flytande.
För att trivas i rollen bör du ha förmåga att ta självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, ha intresse för administrativt arbete och en utpräglad servicekänsla med fokus på att möta verksamhetens krav och förutsättningar. Du behöver även ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning och växlande uppgifter. Det är viktigt att du har förmåga att ta initiativ, visa omdöme i olika situationer och bidra till att hitta fungerande lösningar i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetsplats
Institutionen för vårdvetenskap är en del av Fakulteten för hälsa och samhälle och bedriver utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad. Den övergripande forskningsmiljön vid institutionen har sin inriktning mot jämlik hälsa och vård. Utbildningsutbudet omfattar program bl.a. till sjuksköterska och specialistsjuksköterska där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en viktig del. Vid institutionen bedrivs även forskarutbildning.
Upplysningar
Administrativ chef Stephan Gavare, 040-6657835
Biträdande prefekt Malin Axelsson, malin.axelsson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-03-27. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO: saco-s@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se
