Administratör med ansvar för bokning, planering och schemaläggning
Städmyran i Väst AB
2026-01-25
Orderadministratör till växande städföretag i Göteborgsområdet
Vi söker dig som trivs med struktur, planering och daglig kundkontakt - men som också förstår att verkligheten ibland kräver nya lösningar.
I rollen ansvarar du för inkommande förfrågningar, bokning av nya uppdrag samt planering och schemaläggning av både löpande och enstaka städjobb. Du ser till att kommande dagar och veckor är genomtänkta, realistiska och fungerar i praktiken.
Du arbetar nära vår operativa koordinator som ansvarar för genomförandet i vardagen och justerar planeringen när oförutsedda händelser uppstår.
Rollen innefattar även hantering av offertförfrågningar via exempelvis Offerta och Servicefinder.
Detta är inte en ren säljroll, men du behöver vara trygg i att presentera och sälja våra tjänster i dialog med kunder som själva hört av sig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot inkommande samtal och mejl från nya och befintliga kunder
Besvara förfrågningar och skicka offerter via Offerta och Servicefinder enligt fastställda riktlinjer
Informera om och sälja våra standardtjänster (t.ex. flyttstädning, hemstäd, storstäd)
Boka nya kunder och planera in uppdrag
Ansvara för planering och schemaläggning av både löpande uppdrag och enstaka jobb
Arbeta med rutt- och tidsoptimering för att skapa effektiva och hållbara arbetsdagar
Sträva efter jämn kompetensfördelning i teamen samt kontinuitet, exempelvis samma städare hos återkommande kunder
Säkerställa att schema är komplett, rimligt och genomtänkt innan arbetsdagarna startar
Kommunicera tider, upplägg och bekräftelser till kunder
Arbeta tätt tillsammans med operativ koordinator kring kapacitet, planering och ändringar
Viktigt om rollen
Du ansvarar för att planeringen är klar i förväg
Schemaläggning hos oss handlar inte om att låsa fast ett schema, utan om att skapa bra planer som går att anpassa när förutsättningarna ändras
Du bokar och planerar inom givna ramar och kapacitet
Du ansvarar i regel inte för akuta omplaneringar samma dag. Vid sjukdom, förseningar eller andra oförutsedda händelser tar operativ koordinator över och justerar
Större, avvikande eller komplexa förfrågningar eskaleras vidare
Vi söker dig som
Är strukturerad men inte fyrkantig
Har lätt för att se helhet och samband
Kan tänka nytt kring schema, rutter och upplägg
Är trygg i kunddialog, både via telefon och skrift
Gärna har erfarenhet från närbesläktade serviceyrken (t.ex. städ, fastighet, logistik, bemanning eller annan personalintensiv serviceverksamhet)
Är ytterst datavan och har lätt för att sätta dig in i nya system
Talar svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska
Har du även spanska är det ett stort plus
B-körkort är meriterande, exempelvis vid behov av hembesök, inköp eller andra praktiska ärenden
Klarar tempo och en vardag där ingen dag är exakt den andra lik
Erfarenhet av schemaläggning, administration, bokning, kundservice eller offertarbete är meriterande, men rätt sätt att tänka och arbeta är viktigare än titel.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Omfattning: 75 % till att börja med
Tjänsten kan komma att utökas över tid
Tillträde enligt överenskommelse
Anställningen inleds med provanställning och kan därefter övergå i tillsvidareanställning
Kort sagt
Den här rollen passar dig som gillar struktur men som också är flexibel i huvudet, tänker lösningar snarare än hinder och trivs i en vardag där planering, service och samarbete går hand i hand.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
