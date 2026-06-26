Administratör/Lager 50%/50%
Mönsterås Trädetaljer Aktiebolag / Administratörsjobb / Mönsterås Visa alla administratörsjobb i Mönsterås
2026-06-26
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Vi på Mönsterås Trädetaljer AB söker en kvinna/man med erfarenhet från det administrativa arbetet och tjänsten kombineras ihop med lite lagerarbete.
Jätteviktigt att du har erfarenhet och har jobbat med den administrativa delen.
Gärna kunskap från programmet monitor, då vi just gått över till det och behöver någon som är van vid hantering av programmet.
I din roll kommer det att ingå en hel del kundkontakt, så det är viktigt att du talar och förstår svenska. Meriterade även med andra språk som tex. norska, engelska.
Söker gärna en driven, strukturerad och välorganiserad person med en positiv inställning.
Du kommer att vara en länk mellan kund och produktionschef, samt in och ut leveranser. Så det är viktigt att kunna hålla många bollar i luften.
Vi lägger stor vikt kring hur du är som person.
Berätta gärna vem du är och vad du har för erfarenheter sedan tidigare.
Välkommen med din ansökan till:denis@monsterastradetaljer.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
endast genom e-mail
E-post: denis@monsterastradetaljer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "admin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Trädetaljer Aktiebolag
(org.nr 556342-3655)
Mileksvägen 2 (visa karta
)
383 22 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås Trädetaljer AB Jobbnummer
9979941