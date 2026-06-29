Administratör/ Koordinator
Randstad AB / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Ludvika
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig administratör som trivs i en internationell miljö? Randstad söker nu en självgående och serviceinriktad konsult för ett spännande administrationsuppdrag hos en av våra globala kunder.
Att vara konsult hos Randstad
Som konsult hos oss får du trygga villkor, kollektivavtal och en engagerad konsultchef som stöttar dig i din karriär. Du får chansen att utvecklas hos attraktiva företag samtidigt som du bygger ditt professionella nätverk.
Låter det som ditt nästa karriärsteg? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande!
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
Hantera löpande administration och ge förstklassig service till både interna kollegor och externa kontakter.
Koordinera och strukturera olika projekt, möten och flöden för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.
Proaktivt förutse behov i verksamheten, lösa problem innan de uppstår och optimera administrativa rutiner.
Kommunicera dagligen på både svenska och engelska i en dynamisk, multikulturell miljö.
Ta egna initiativ för att driva dina uppgifter framåt, även när tempot är högt.Kvalifikationer
I den här positionen är ditt fokus administration, service och koordination. För att trivas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av och ett stort intresse för administration och service.
Är en skicklig organisatör med förmåga att hantera och strukturera flera uppgifter samtidigt.
Tänker proaktivt och har en naturlig förmåga att förutse både utmaningar och möjligheter.
Är självgående och trivs med att ta egna initiativ i ett högt tempo.
Är en skicklig kommunikatör som inspireras av att arbeta i en dynamisk och multikulturell miljö.
Krav för tjänsten: Då du blir en del av en global verksamhet krävs att du är helt flytande i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/de427e37-65c6-4917-9707-4a7356db7a21
771 31 LUDVIKA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9983571