Administratör / Kontorsvärd | Manpower | Uppsala

2025-12-19
Är du en flexibel och serviceinriktad administratör som trivs med varierande arbetsuppgifter? Vi på Manpower söker en driven administratör/kontorsvärd för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Uppsala. Vill du bidra till att verksamheten fungerar smidigt och samtidigt utveckla din kompetens? Då är detta uppdraget för dig!
Ort: Uppsala
Start: 12:e Januari 2026
Uppdragslängd: 4 månader, med möjlighet till förlängning
Övrigt: Resor till kundens anläggning i Brunna, Stockholm kan förekomma - körkort och bil krävs
Om jobbet som administratör/kontorsvärd
I rollen som administratör/kontorsvärd blir du en viktig del av kundens team och ser till att vardagen fungerar under en tillfällig arbetstopp. Du kommer att arbeta med både administrativa uppgifter och praktiska insatser för att skapa en välfungerande kontorsmiljö. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och kräver både struktur och flexibilitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Allmän administration: skriva dokument, arkivering, granskning och kontroll av siffror
* Hantera inkommande samtal, mejl och besökare
* Stöd vid möten: protokollföring, lokalbokningar och fika
* Enklare IT-support
* Allmän skötsel av kontorsmiljö
* Övriga uppgifter utifrån verksamhetens behov
Den vi söker
Vi söker dig som är initiativrik, serviceinriktad och trivs med att ha en variationsrik arbetsdag. Du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och är van att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, flexibel och ha en positiv attityd.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller ekonomisk inriktning
* 1-2 års erfarenhet av administrativt arbete
* God datorvana och kunskap i Office-paketet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt
* Körkort och tillgång till bil
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
