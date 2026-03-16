Administratör klientärenden vikariat till anstalten Kumla
2026-03-16
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet
Vi söker en administratör med ansvar för registrering och hantering av klientärenden med journalföring, diarieföring, m.m. I arbetet ingår att vara en kontrollfunktion och förutsätter ett nära och gott samarbete med övriga administratörer och klienthandläggare. Kontakter med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners såväl som anhöriga.
Då administrationen är en del av rättsprocessen krävs stor noggrannhet och struktur.Kvalifikationer
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och följer upp ärenden för att säkerställa att tidsramar hålls. Du upplevs som stabil och fokuserar på rätt saker, även under stress. Du har en god samarbetsförmåga. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper i Office-programmen
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet från likvärdigt arbete
Meriterande
* God kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kriminalvårdens klientadministrativa system
* Kontorsadministrativ utbildning
* Erfarenhet av säkerhetsarbete
* Kunskap inom dokument och ärendehantering i systemet PLATINA
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312156".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Martin Heimer 077-22 80 800
9798393