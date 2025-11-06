Administratör/internservice till kund i Upplands-Bro
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Upplands-Bro Visa alla administratörsjobb i Upplands-Bro
2025-11-06
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att hålla ordning och skapa effektivitet i vardagen? Inom administration och internservice använder du din noggrannhet, samarbetsförmåga och initiativkraft för att få verksamheten att fungera smidigt varje dag. Om uppdraget
Vi söker en administratör/internservice till vår kund i Upplands-Bro för ett konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta omgående och pågå till och med 2026-10-31, med möjlighet till fast anställningPubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Du stöttar avdelningschef och enhetschefer i planering och uppföljning av verksamheten samt är en viktig del av samhällsbyggnadskontorets stab. Rollen innebär att hålla ordning, skapa struktur och bidra till att arbetet flyter smidigt. Du kommer även att hantera följande arbetsuppgifter:
Planera, följa upp och sammanställa underlag till ledningen
Hålla koll på rapporter, avtal och tjänsteskrivelser
Ta fram och uppdatera mallar och beslutsunderlag
Samverka med controller, kommunikatör, kontaktcenter, kansli och andra stödfunktioner
Stötta ledningsgruppen inför och under möten samt delta vid beredningar med politisk ledning
Dina kvalifikationer
Minst treårig högskole- eller universitetsutbildning
Minst 3 års sammanhängande arbetslivserfarenhet av att arbeta med ledningsstöd och administration inom offentlig sektor
Du är van att hantera olika systemstöd som administrerar arbets- och beslutsflöden i en organisation som exempelvis verksamhetsplanering, internbeställningar, upphandlingsflöden och/eller processer för politiska beslut etc.
Goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt i svenska språket
Goda kunskaper att ta fram dokument, mallar och presentationer i både Word, Excel och Powerpoint
Som person är du både strukturerad och serviceinriktad och har en god känsla för kvalitet och noggrannhet i ditt arbete.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-11-12.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
