Administratör inriktning planering till hemtjänst, Hisingen
Om jobbet
Skapa hållbara vardagar med oss! Nu söker vi två administratörer med inriktning planering till hemtjänsten område Hisingen.
Ditt uppdrag som administratör med inriktning planering är att säkerställa att vi hanterar de system och processer vi arbetar inom på bästa sätt. Här stöttar du dina kollegor, enhetschefer för verksamheten och omsorgspersonal genom att skapa förutsättningar för en god planerad hemtjänstverksamhet. Allt med stöd av digitala planerings- och uppföljningssystem.
Arbetsuppgifterna kan variera men i huvudsak innebär tjänsten följande:
På delegering av chef ta emot uppdrag om hemtjänstbehov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i verksamhetssystemet Treserva.
Ansvara för planeringsprocessen och göra en digital planering av omsorgspersonalens arbetsdagar i dialog med personalen och utifrån omsorgstagarnas behov.
Koordinera den dagliga driften och underhålla bemanningsplaneringen utifrån verksamhetens bemanningskrav.
Personaladministration kring frånvaro, utbildningsdagar och liknande.
Samarbeta och samverka med interna och externa aktörer, exempelvis socialsekreterare och anhöriga, men också i interna nätverk.
På uppdrag av chef ta fram statistik, rapporter och analysera prognoser och uppföljning av hemtjänstplanering.
Du arbetar på ett av våra hemtjänstkontor på Hisingen och tillhör Enheten för Stöd och Planering (ESP). Här finns flera kollegor som arbetar med liknande uppdrag och ni har en gemensam chef som värdesätter ett positivt synsätt i förändringar, liksom vill att du växer i takt med att ditt uppdrag utvecklas.
I vår förvaltning satsar vi på hemtjänsten och ser att våra medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra omsorgstagare i deras vardag. Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt uppdrag och kunna känna en glädje och stolthet över det vi gör för dem vi är till för. Varmt välkommen med din ansökan!
Om digPubliceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Avslutad gymnasial utbildning.
Minst ett års erfarenhet av administrativt arbete.
Grundläggande kunskap inom arbetsmiljö, arbetstid och bemanningsplanering.
Goda IT-kunskaper och generell digital vana.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Erfarenhet av hemtjänstens verksamhetssystem såsom Time Care Planering, Treserva och Welfare.
Eftergymnasial utbildning som administratör inom vård- och omsorg och funktionsstöd eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Personliga kompetenser vi efterfrågar:
Serviceinriktad genom att vara uppmärksam i ditt bemötande. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för, internt och externt, behöver och ser till att de blir nöjda.
Samarbetsinriktad med förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Ansvarsfull där du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Stabil och trygg. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
Trygg anställning
Meningsfulla arbetsuppgifter
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Heltidsanställning med möjlighet till deltid
Goda semestervillkor
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Extor sara.extor@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313666687 Jobbnummer
9870294