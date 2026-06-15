Administratör inom transport
OnepartnerGroup Borås AB / Backofficejobb / Svenljunga Visa alla backofficejobb i Svenljunga
2026-06-15
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Vill du arbeta i en central roll där service, struktur och kommunikation står i fokus? Trivs du med att ha många kontaktytor och att vara spindeln i nätet? Då kan detta sommaruppdrag vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker nu en administratör inom transport för ett sommaruppdrag. Som administratör blir du en viktig del av verksamheten där du ansvarar för planering, koordinering och administration av den dagliga driften.
Rollen innebär täta kontakter med både kunder och chaufförer, såväl befintliga som nya, där du fungerar som en viktig länk mellan verksamhetens olika parter.
Du är lyhörd för kundernas behov och förstår vikten av att ge chaufförerna rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Genom ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt bidrar du till att säkerställa hög kvalitet i leveranserna och bästa möjliga service till kunderna.
Planera och koordinera den dagliga transportverksamheten
Ha löpande kontakt med kunder och chaufförer
Hantera bokningar, order och tillhörande administration
Följa upp genomförda transporter och hantera eventuella avvikelser
Säkerställa att information når rätt personer i rätt tid
Ge support och service till kunder, chaufförer och samarbetspartners
Bidra till effektiva arbetsflöden och god samverkan inom verksamheten
Sommaruppdrag under semesterperioden
Arbetstid: Dagtid, kl. 07.00–16.00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Körkort och tillgång till bil är en fördel
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du får kombinera administration med många sociala kontaktytor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att behålla lugnet även när tempot är högt.
Trivs med att ha mycket kontakt med människor
Är lyhörd, kommunikativ och relationsskapande
Är stresstålig och kan prioritera i en föränderlig vardag
Har ett stort intresse för administration och planering
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god organisatorisk förmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du harErfarenhet från transportbranschen eller liknande verksamhet
Erfarenhet av administrativt arbete eller koordinering
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
.
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
512 91 SEXDREGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se +46738417524 Jobbnummer
9963732