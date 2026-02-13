Administratör inom säkerhet och personal
Är du en orädd och strukturerad administratör som trivs i en roll med stort eget ansvar? Nu söker vi en administrativ stjärna till Saab i Solna. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Poolia med start omgående och löper initialt i 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
I rollen som säkerhetsadministratör arbetar du med administrativa uppgifter kopplade till säkerhets- och personaladministration. Du kommer, efter introduktion, att självständigt hantera olika administrativa moment, främst i IT-system men till viss del även i pappersform.
I rollen som säkerhetsadministratör arbetar du med administrativa uppgifter kopplade till säkerhets- och personaladministration. Du kommer, efter introduktion, att självständigt hantera olika administrativa moment, främst i IT-system men till viss del även i pappersform.
Du blir en del av en mindre grupp där kollegorna sitter på olika geografiska orter, vilket ställer krav på självständighet, god kommunikation och samarbetsförmåga.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
• Administrativ hantering i olika IT-system och applikationer
• Sammanställning av uppgifter och underlag
• Vidarebefordran av information till exempelvis kunder eller myndigheter
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till säkerhet och personal
Placering är i Solna, men det finns viss flexibilitet att verka från annan ort enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som är trygg i din administrativa kompetens och som snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt och system. Du är inte rädd för att ta ansvar och har en naturlig förmåga att skapa struktur, även när tempot är högt.
Vi tror att du är:
• Orädd och initiativtagande
• Stresstålig och van att hantera flera uppgifter parallellt
• Strukturerad och noggrann
• Van vid att arbeta i och växla mellan olika IT-system och applikationer
Personliga egenskaper väger tyngre än lång erfarenhet. Har du tidigare arbetat i en administrativ roll inom säkerhet, personaladministration eller liknande är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och förmåga att arbeta självständigt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
