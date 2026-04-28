Administratör inom produktionsplanering till Örnsköldsvik!
Vår samarbetspartner söker nu en driven Administratör inom produktionsplanering till sin verksamhet i Örnsköldsvik. I rollen arbetar du nära produktionen för att effektivisera arbetet, bidra till problemlösning och motverka köbildning. En roll för dig med starka administrativa egenskaper och ett analytiskt tankesätt som trivs i gränslandet mellan planering och logistik. Låter det som något för dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
I rollen som Administratör inom produktionsplanering blir du en nyckelperson för att säkra ett effektivt produktionsflöde i verksamheten i Örnsköldsvik. Genom att kombinera administration med logistisk förståelse bidrar du direkt till att optimera arbetet och lösa de dagliga utmaningar som uppstår kopplat till planering och logistik. Du förväntas proaktivt identifiera potentiella problem i flödet och arbeta lösningsorienterat för att säkerställa att produktionen fortlöper enligt plan.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och får möjlighet att arbeta hos en av våra attraktiva samarbetspartners. Uppdraget inleds med en period på 6 månader, med mycket goda möjligheter till både förlängning och eventuell överrekrytering - förutsatt att samarbetet fungerar väl för alla parter. Du får en fantastisk möjlighet att snabbt komma in i en dynamisk och utvecklande miljö, samtidigt som du bygger på din erfarenhet och stärker din kompetens.
För att trivas i rollen bör du vara analytisk som person och gillar att skapa struktur i ditt arbete. Du är tydlig i din kommunikation och tycker om att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt och ta eget ansvar. Arbetet utgår från kontor i Örnsköldsvik.
Du erbjuds:
En möjlighet att utvecklas inom ett expanderande och spännande bolag, där du får möjligheten att avancera i din karriär och roll som administratör
En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och din utveckling inom karriärenDina arbetsuppgifter
Stötta produktionen i arbetet med att hålla undan backloggar och felloggar
Arbeta med problemlösning och effektivisering av administrativa processer kopplade till logistik
Fungera som en central länk mellan planering och logistik för att säkerställa ett smidigt och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom produktion och logistik
Har goda datakunskaper och god vana inom Officepaketet, gärna inom Excel
Gärna har erfarenheter inom affärssystem, exempelvis inom SAP
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med logistik och planering
Anknytning/bor i Umeå eller Örnsköldsvik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WZ6E6P". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
