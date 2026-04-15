Administratör inom lager till vår kund i Göteborg
2026-04-15
Vi söker en administratör inom lager och inköp till vår kund i Göteborg.
Tjänsten passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och har erfarenhet av lageradministration och inköpsstöd. Du trivs i en operativ roll där noggrannhet och god kommunikation är viktiga framgångsfaktorer.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Upprätta och uppdatera interna Excellistor.
Hantera inköpsorder och kontakt med leverantörer, inklusive orderläggning, bekräftelsehantering och uppföljning av leveranstider.
Administrera mottagning av varor, kontroll av följesedlar och uppdatering av lagersaldo i affärssystemet.
Underhålla leverantörsregister och säkerställa korrekt artikel- och prisinformation i systemet.
Besvara förfrågningar från interna avdelningar kring lagersaldo, leveransstatus och inköpsfrågor.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete inom lager, kundservice eller inköp.
Mycket goda kunskaper i excel.
Hög noggrannhet, strukturerad arbetsmetod och förmåga att prioritera.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
Problemlösande inställning.Om tjänsten
Tillsättning: start omgående
Direktrekrytering
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg med arbete endast på plats på kontoret, ej hybrid.
Vid frågor om tjänsten, kontakta vår Rekryteringsspecialist Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andara.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivare Andara Group AB
