Administratör inom fastighet - Arena Personal Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Arena Personal Sverige AB

Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Till vår kund i Värmdö söker vi dig som är en duktig administratör med erfarenhet av fastighetssystemet Vitec. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Arena Personal men arbetar hos vår kund.Arbetsuppgifterna innebär att lägga in all information i affärssystemet Vitec, grunddata för alla hyror och kvalitetssäkra uppgifterna. Uppdraget har för avsikt att starta så snart som möjligt och beräknas pågå 1-2 månader. Möjlighet till förlängning finns eventuellt. Arbetstiderna är mån-fre, kl 08.00-17.00.Din ProfilTillgänglig omgåendeMinst tre (2) års erfarenhet av likvärdigt arbeteStrukturerad och noggrann i ditt utförandeGod system- och datavanaFlytande i tal och skrift på svenskaVi erbjuderArena Personal erbjuder tjänster inom olika områden och på olika nivåer. Hos oss har du chansen att utvecklas genom varierande uppdrag hos våra kunder. Du får flexibla arbetsförhållanden och arbetstider. Som konsult har du möjlighet att lära känna olika arbetsgivare och medarbetare, se nya arbetssätt och processer och därmed bredda din kompetens och samla erfarenhet. Du kan knyta viktiga kontakter ute på olika arbetsplatser och detta nätverk kan vara till stor hjälp i din fortsatta karriär.2021-04-06Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka jobbet. För mer frågor kontakta ansvarig rekryterare Maria Fjellström, maria.fjellstrom@arenapersonal.com . Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Arena Personal Sverige AB5674621