Administratör inom biståndsbedömning
Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-29
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu en administratör till avdelning Myndighet. Det är en nyinrättad tjänst som är under uppbyggnad, vilket innebär att du kommer få möjlighet att delta i utvecklingen av den administrativa tjänsten.
Som administratör hos oss har du en central och stödjande roll där du ger administrativ service till våra medarbetare och samverkar tätt med biståndsbedömare. Dina arbetsuppgifter är varierande och spänner över både it-administration, ekonomi och ren myndighetsadministration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
It- och internadministration: Du hanterar bland annat behörigheter, beställningar av it-utrustning, viss schemaläggning, informationsutskick samt materialhantering.
Ärende- och myndighetshantering: Viss hantering i verksamhetssystemet Treserva (och via fysiska akter). Du sköter även kontakter gällande erbjudanden om vårdboende och korttidsplatser.
Ekonomi och kommunövergripande administration: Du arbetar med mottagningsattestering av fakturor för hemtjänst i andra kommuner, begär in underlag från externa parter samt rapporterar ej verkställda beslut.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Varje år utför vi vård och omsorg till omkring 4 100 Linköpingsbor, varav cirka 1 350 bor i särskilt boende och cirka 2 800 får hemtjänst.
Du kommer tillhöra avdelningen Myndighet som ansvarar för utredning, beslut och uppföljning av fattade beslut gällande hemtjänst, trygghetsboende, vårdboende, dagverksamhet, växelvård och anhörigbidrag. Avdelningen består av två enheter vilket kan komma att ändras. För att kunna möta den ökande andelen äldre och den snabba digitala utvecklingen gör vi just nu en översyn av vår organisation. Förändringar förväntas implementeras under hösten. Vår förmåga att förändra och anpassa vårt arbetssätt är avgörande för att säkerställa en fortsatt god och relevant vård.
Avdelningen består av en avdelningschef, utvecklingsledare/tf. avdelningschef, två enhetschefer, biståndsbedömare och resurskoordinatorer. I ditt arbete kommer du samverka nära biståndsbedömare och resurskoordinatorer.
Vår arbetsplats är centralt belägen nära Linköpings resecentrum på Hertig Karlsgatan 4. Under våren 2027 planeras flytt till Repslagaregatan 6.
Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 8-17, och vi tillämpar flextidsavtal.
Du som söker
Vi söker dig med en slutförd gymnasieutbildning och det är önskvärt om du har en eftergymnasial utbildning inom administration, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du har dokumenterad erfarenhet från tidigare arbete med administration och det är meriterande om du har arbetat i offentlig förvaltning. Har du tidigare arbetat med administration inom myndighet är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen.
Vi söker dig som är van att arbeta i olika verksamhetssystem, vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper i verksamhetssystemen Treserva. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då arbetet innebär intern samverkan och dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap i offentlighets- och sekretesslagen samt kunskap i förvaltningslagen och socialtjänstlagen.
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du har förmåga att samarbeta med andra. Då du under arbetsdagen behöver kunna skifta fokus och trivas i att arbeta med utveckling ser vi att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Urval påbörjas under v. 30 och intervjuerna är planerade att genomföras 22-27/7.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i bedömningen, om du går vidare i processen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17512
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Anesa Omerovic anesa.omerovic@linkoping.se +4613205094 Jobbnummer
9982352