Administratör inom avtalshantering | Manpower | Umeå
Manpower Aktiebolag / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-22
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Är du en serviceinriktad administratör med stark IT-vana och ett intresse för digital utveckling? Vi på Manpower söker nu en noggrann och engagerad person till rollen som Business Processing Coordinator till ett spännande konsultuppdrag hos Siemens i Umeå. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du kombinerar administration, kundservice och processutveckling med fokus på digitalisering. Välkommen med din ansökan!
Ort: Umeå
Start: 1 september 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 12 månader med möjlighet till förlängning
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kunden i Umeå
Om jobbet som Business Processing Coordinator
Som Business Processing Coordinator kommer du att bli en del av Nordic Operations och arbeta med hantering av finansiella avtal samt service och support till både externa partners och interna kunder. Du får en viktig roll i verksamhetens fortsatta digitaliseringsresa där du bidrar till att utveckla processer och skapa effektiva kundupplevelser.
Rollen erbjuder en varierad arbetsvardag med goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och granska inkommande avtalsdokumentation enligt fastställda riktlinjer
Ge service och support till externa partners och interna kunder
Arbeta med administration kopplad till finansiella avtal
Delta i och driva digital utveckling inom verksamheten
Bidra till processförbättringar och förändringsinitiativ
Säkerställa effektiva arbetssätt och god kundupplevelse
Den vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, snabblärd och trivs med att arbeta i en roll där service, struktur och samarbete står i fokus. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och har ett intresse för att utveckla digitala arbetssätt.
Vi ser gärna att du skickar in ditt CV på engelska.
Vi ser att du har:
God administrativ förmåga
Stark IT-vana och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg och system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta serviceinriktat mot kunder eller andra intressenter
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant även i perioder med högt tempo
Ett utvecklingsorienterat synsätt och förståelse för processer och system
Meriterande:
Erfarenhet av kundservice
Erfarenhet av finansiell leasing eller finansrelaterad administration
Erfarenhet av digitala verktyg och AI-relaterade lösningar
Erfarenhet av processutveckling eller förbättringsarbete
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e‐post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Vasagatan 6 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
10009401