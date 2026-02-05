Administratör inom äldreomsorg
Bergs kommun / Administratörsjobb / Berg Visa alla administratörsjobb i Berg
2026-02-05
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Längtar du efter nya spännande arbetsuppgifter? Gillar du att hitta lösningar, möta människor och bidra till att lägga kommunens stora pussel på ett bra och resurseffektivt sätt? Då kan du vara den vi letar efter som administratör inom äldreomsorg, med fokus på våra verksamheter hemvård och särskilt boende.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som administratör bistår du med kvalificerat stöd till våra enhetschefer inom Vård- och omsorg. I detta stöd ingår exempelvis schemaplanering, förberedelse för arbetsplatsträff och hantering av fakturor. Bemanningsplanering är en betydande del av ditt arbete, där du ansvarar för att planera och tillsätta vikarier vid korttidsfrånvaro. Detta sker bland annat med hjälp av personalplaneringsverktyget Time Care Pool och rekryteringssystemet Webcruiter. I arbetet kan även andra personaladministrativa sysslor komma att ingå, exempelvis dokumentation av rekryteringsprocesser och upprättande av anställningsavtal.
Du ingår i ett team om 6 administratörer i kommunen med varsitt ansvarsområde, du arbetar med fokus inom rekrytering. Tillsammans i administratörsgruppen stöttar vi varandra i arbetet, utbyter kompetens och erfarenheter och hjälper varandra med diverse arbetsuppgifter vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullgjord gymnasieexamen. Utöver det ser vi gärna att du har utbildning inom personaladministration, från universitet/högskola med inriktning personal, offentlig förvaltning, eller inom annat område vi bedömer vara likvärdigt och relevant för tjänsten. Det är mycket meriterande om du tidigare har arbetat med personaladministration och bemanningsfrågor, samt om du har erfarenhet från arbete i Time Care, Webcruiter och Visma. Erfarenhet av schemaplanering är ett stort plus. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Berg är en samisk förvaltningskommun. Kunskaper inom sydsamisk kultur och språk är därmed meriterande. Dina personliga egenskaper
Som en del i vårt administratörsgäng kommer du som är strukturerad och noggrann att trivas bäst! Du har en inneboende förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, både kort- och långsiktigt. Vi ser också att du har mycket god kommunikativ förmåga och kan arbeta både självständigt och du uppskattar samtidigt att vara en del av ett lag. Du gillar att ha flera bollar i luften när det krävs, och du kan samtidigt planera effektivt när arbetsbelastningen är lägre och tempot sjunker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa förmågor.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi har en förmånsportal med en stor bredd av erbjudanden samt möjlighet till friskvårdstimme.
Urval och kallelse till intervju sker löpande under annonseringstiden, med tillträde snarast möjligt (enligt överenskommelse).
Tjänsten har sin placering i Åsarna men det kan även förkomma resor till Rätan och Storsjö. Vi har även möjlighet till viss del av distansarbete.
Varmt välkommen med din ansökan till oss inom äldreomsorgen i Berg, dina nya kollegor väntar på dig!
Kontaktinformation
Kia Raneryd, Enhetschef hemtjänst syd och väst, 0687-164 79
Lena Backman, HR-konsult, 0687-163 28, lena.backman@berg.se
Arbetsplats
Olstavägen 22
845 51 Åsarna Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5071867180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
Enhetschef hemtjänst syd och väst
Kia Raneryd 0687-164 79 Jobbnummer
9726151