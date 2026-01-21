Administratör inom Advanced Programs Engineering
2026-01-21
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Business Unit Advanced Programs är en del av Aeronautics och arbetar med att flytta gränserna för vad som är möjligt inom Air Domain. Med närmare 100 års pionjäranda och över 4 000 levererade flygplan har vi en stark position för att utveckla framtidens stridsflygplanssystem. Här arbetar ingenjörer, visionärer och innovatörer sida vid sida med en gemensam ambition - att uppnå det extraordinära inom framtidens stridsflyg.
Nu söker vi en administratör till avdelning Engineering inom BU Advanced Programs. I rollen stöttar du avdelningschef och områdeschefer med dagligt administrativt stöd och har en central funktion i den dagliga verksamheten.
Dina arbetsuppgifter spänner över flera administrativa områden och omfattar bland annat:
* Administrativt stöd till avdelningschef och områdeschefer
* Inköp, personaladministration och registervård
* Reseadministration och ekonomiadministration
* Dokumentation och konsulthantering
* Säkerhetsrelaterade uppgifter samt arbetsmiljöarbete för avdelningen
Du bidrar till struktur, samordning och ett effektivt arbetssätt och är en viktig möjliggörare för både chefer och medarbetare. Rollen är varierad och innebär stort eget ansvar inom givna ramar. Du förväntas kunna ta egna initiativ, prioritera mellan uppgifter av olika komplexitet och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till avdelningens fortsatta utveckling. Avdelningen består av cirka 300 medarbetare fördelade på sju områden och är under tillväxt. I rollen samarbetar du nära andra administratörer inom avdelningen samt med övriga delar av BU Advanced Programs.
Arbetsplatsen är belägen i Tannefors och arbetet utförs på plats.

Profil
Du har tidigare erfarenhet av administrativa och serviceinriktade roller, exempelvis inom administration, koordinering, samordning, sekreterar- eller andra serviceyrken. Du har goda kunskaper i MS Office-paketet och trivs i en roll där du får skapa struktur, samordna och ge stöd till flera funktioner samtidigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* Arbetar strukturerat, serviceinriktat och med hög kommunikativ förmåga
* Är prestigelös och tar egna initiativ, oavsett uppgiftens komplexitet
* Har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp
* Kan leda dig själv, prioritera och skapa ordning i ditt arbete
* Har lätt för att möta olika människor på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Rollen passar dig som befinner dig i ett tidigt till mellantidigt skede i karriären - junior men med viss erfarenhet - och som vill utvecklas vidare i en bred administrativ roll i en teknikintensiv och samhällsviktig verksamhet.
Svenska och engelska är ett krav, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Välkommen med din ansökan!
