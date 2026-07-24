Administratör (Heltid)
ZAH Holding AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-24
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Vi söker en engagerad och strukturerad administratör som vill bli en viktig del av företaget. I rollen kommer du att ansvara för en rad administrativa uppgifter och bidra till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du bland annat att arbeta med:
Dokumenthantering och administration
Hantering av e-post och annan kommunikation
Rekryteringsprocesser, inklusive kontakt med kandidater och bokning av intervjuer
Schemaläggning och planering
Personaladministration
Nykundsbearbetning och uppföljning av potentiella kunder
Övriga administrativa arbetsuppgifter som stödjer verksamheten
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Har god organisatorisk förmåga och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Är lösningsorienterad och arbetar självständigt.
Har ett professionellt bemötande och god kommunikativ förmåga.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i svenska.
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office eller motsvarande.
Meriterande
Kunskaper i arabiska.
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
Erfarenhet av rekrytering, personaladministration eller kundservice.
Arbetsplats
Tjänsten är 100 % på distans i dagsläget, vilket innebär att arbetet utförs hemifrån. Resor kan dock förekomma vid behov, exempelvis i samband med möten eller verksamhetsrelaterade aktiviteter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Mejl
E-post: zaidhamza123@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ZAH Holding AB
(org.nr 559528-2467) Jobbnummer
10010529