Administratör/Handledare
Snabb Jobb Sverige AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-07-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill bli en viktig del av vår verksamhet. Hos oss får du en varierad roll där du stöttar både kollegor och deltagare samt bidrar till att det dagliga arbetet fungerar smidigt och professionellt.
Som administratör kommer du bland annat att:
Hantera dokumentation, registrering och arkivering
Boka och samordna möten, aktiviteter och uppföljningar
Ha kontakt med deltagare, kollegor, myndigheter och samarbetspartner
Besvara telefonsamtal och e-post
Sammanställa rapporter, statistik och underlag
Uppdatera interna system och deltagaruppgifter
Stötta verksamheten med övriga administrativa uppgifter
Bidra till att rutiner, tidsfrister och kvalitetskrav följs
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office eller liknande program
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och noggrant
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från utbildnings-, arbetsmarknads- eller serviceverksamhet
Erfarenhet av administrativa system och dokumenthantering
Kunskaper i fler språk än svenska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du är:
Ansvarsfull och noggrann
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Kommunikativ och har ett professionellt bemötande
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
En lagspelare som också kan arbeta självständigt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
OBS! Ange koden SHAH093! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHAH093". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
10006776