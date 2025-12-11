Administratör/handläggare Medborgarservice, tillsvidare
2025-12-11
Medborgaservice är kommunens samlade administrativa stödfunktion internt och externt.
Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Ett led i detta arbete är att strukturera och effektivisera administrativa processer. Medborgarservice ska erbjuda "en väg in" till funktioner som har frekventa kontakter och ska kunna vägleda och svara på många av de frågor som allmänheten har att ställa när det gäller den kommunala verksamheten.
Medborgarservice är den funktion som tar emot besökare till kommunens verksamheter på Tingsbacka.Dina arbetsuppgifter
Medborgarservice ansvarar för en mängd olika administrativa uppdrag inom kommunen.
Dina arbetsuppgifter är:
- Medborgarservice - kundtjänst
- Verksamhetsadministration (nycklar, passerkort, parkeringar, VA, renhållning, lokaler mm)
- Registrering och utlämnande av allmänna handlingar
- Posthantering
- Arkiv
- Handläggaruppgifter som exempelvis förbereda beslutsunderlag och skriva enklare tjänsteutlåtanden. Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning inom administration eller annan likvärdig erfarenhet eller utbildning
- Kunskap om och erfarenhet av offentlig förvaltning och ärendehantering är meriterande
- God datavana, god vana av Officepaketet
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Serviceinriktad med god kommunikations- och samarbetsförmåga
- Flexibel med god förmåga att hantera många olika typer av administrativa arbetsuppgifter och förmåga att utveckla effektiva arbetssätt
- Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt.Anställningsvillkor
Tillträde enligt överenskommelse.
Varaktighet tillsvidare.
Sysselsättningsgrad heltid.
Rekrytering kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
