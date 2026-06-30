Administratör gymnasieskola

Älmhults kommun, Gymnasium/VUX / Skolassistentjobb / Älmhult
2026-06-30


Visa alla skolassistentjobb i Älmhult, Osby, Östra Göinge, Ljungby, Markaryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Gymnasium/VUX i Älmhult

Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!

Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.

Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-30

Arbetsuppgifter
Skoladministratören är mycket mer än en administrativ funktion! Du är rektors närmaste administrativa stöd inom områdena elev, personal, ekonomi, information, och myndighet. Du har i ditt uppdrag en central och viktig roll i vår skolexpedition och är en nyckelperson för att verksamheten ska fungera smidigt och professionellt.

Du kommer att ha en viktig servicefunktion för elever, vårdnadshavare, personal, myndigheter och skolledning. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att skapa struktur och tycker om att lösa problem innan de uppstår.

I uppdraget ingår även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrering av elever, placeringar, betyg och andra elevresultat.

Du ansvarar för vår diarieföring, registrering, arkivering mm. Du kommer också arbeta med att hantera inköp och beställningar.

Andra arbetsuppgifter som ingår är:

Uppdatera listor och annan information i våra system

Personaladministration och ta emot nyanställda

Vara behjälplig med schemahantering

Ta ut statistik till SCB

Genomföra rapporteringar till CSN

Med flera förekommande arbetsuppgifter inom skoladministration

På Haganässkolan har vi eleven i centrum och arbetar för varje elevs bästa!

Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har erfarenhet av:

• Skoladministration, gärna från gymnasieskola.
• Arbete i Evolution, Skola24, IST, Teams och Raindance
• Rapportering till externa system som SCB, CSN mfl.
• Diarieföring och arkivering

Du är utpräglat serviceminded och har fokus på problemlösning.

Du tycker om att skapa ordning och struktur.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-21 , upphör: 2027-03-28 .

Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.

Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss

Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334638/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Älmhults Kommun (org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta)
343 23  ÄLMHULT

Arbetsplats
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX

Kontakt
Rektor
Olof Gustafsson
olof.gustafsson@almhult.se
0476-55183

Jobbnummer
9984355

Prenumerera på jobb från Älmhults kommun, Gymnasium/VUX

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Älmhults kommun, Gymnasium/VUX: