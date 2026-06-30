Administratör gymnasieskola
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX / Skolassistentjobb / Älmhult Visa alla skolassistentjobb i Älmhult
2026-06-30
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Skoladministratören är mycket mer än en administrativ funktion! Du är rektors närmaste administrativa stöd inom områdena elev, personal, ekonomi, information, och myndighet. Du har i ditt uppdrag en central och viktig roll i vår skolexpedition och är en nyckelperson för att verksamheten ska fungera smidigt och professionellt.
Du kommer att ha en viktig servicefunktion för elever, vårdnadshavare, personal, myndigheter och skolledning. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att skapa struktur och tycker om att lösa problem innan de uppstår.
I uppdraget ingår även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrering av elever, placeringar, betyg och andra elevresultat.
Du ansvarar för vår diarieföring, registrering, arkivering mm. Du kommer också arbeta med att hantera inköp och beställningar.
Andra arbetsuppgifter som ingår är:
Uppdatera listor och annan information i våra system
Personaladministration och ta emot nyanställda
Vara behjälplig med schemahantering
Ta ut statistik till SCB
Genomföra rapporteringar till CSN
Med flera förekommande arbetsuppgifter inom skoladministration
På Haganässkolan har vi eleven i centrum och arbetar för varje elevs bästa!Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har erfarenhet av:
• Skoladministration, gärna från gymnasieskola.
• Arbete i Evolution, Skola24, IST, Teams och Raindance
• Rapportering till externa system som SCB, CSN mfl.
• Diarieföring och arkivering
Du är utpräglat serviceminded och har fokus på problemlösning.
Du tycker om att skapa ordning och struktur.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-21 , upphör: 2027-03-28 .
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334638/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Kontakt
Rektor
Olof Gustafsson olof.gustafsson@almhult.se 0476-55183 Jobbnummer
9984355