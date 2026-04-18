Administratör gymnasieskola Distra Gymnasium
2026-04-18
Distra Gymnasium är en mindre gymnasieskola i Örnsberg. Distra är en friskola som ägs och drivs av Distra Utbildningscenter AB. Vi tillhör ingen koncern och är trygga i det - här har vi utrymme att bygga vår drömskola!
Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-24 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.
Nu söker vi en studie administratör inför läsåret 2026!
Ledningsgrupp utgörs av huvudman, rektor och APL-samordnare. Du kommer jobba mycket nära rektor och biträdande rektor.
Du som söker tjänsten ska vara mycket förtrogen med gymnasiet som skolsystem (poängplaner, programstrukturer, examenskrav) och ha stor erfarenhet av schemaläggning. Du kommer ansvara att tillsammans med rektor och biträdande rektor ta fram tjänstefördelning och sedan förverkliga den i fungerande schema. Du kommer löpande administrera elevers scheman, studieplaner och även SchoolSofts samtliga funktioner.
Du kommer jobba nära rektorer och bistå med administrativt stöd och underlag inom det systematiska kvalitetsarbetet, rapporter och statistik.
Tillsammans med SYV kommer du även jobba nära antagningen och Indra med tillhörande administration.
Det är ett krav att du har goda kunskaper i Skola24.
Det är meriterande att du tidigare jobbat i följande system:
SchoolSoft
ProRenata
UEDB
Inläsningstjänst
Indra
Librar
Microsoft-miljö (Teams)
Squarespace
Det är meriterande med kunskaper inom
Word
Excel
Adobe Acrobat
Det är meriterande om du har lärarlegitimation inom antingen yrkesämnen inom Försäljning eller Bygg eller andra gymnasiegemensamma ämnen (Ma,Sv,Eng,SO-ämnen (Re,Sh,Ho),Nk,Idr).
Det är meriterande om du tidigare har jobbat inom EHTs sfär och kan bistå med administrativt stöd inom pedagogiska utredningar med tillhörande administration.
Passar detta in på just dig? Skicka då in en ansökan.
Gå gärna in på skolans instagram på www.instagram.com/distragymnasium
för att få en känsla av vilka vi på skolan är!
Tjänsten är en deltidstjänst men anställningsgrad är beroende av sökande och kompetenser (eventuell lärarbehörighet) som skolan kan nyttja.
Sök så kikar vi på det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@edu.distra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distra Utbildnings Center AB
(org.nr 556606-4209), http://www.distra.se
126 54 HÄGERSTEN

126 54 HÄGERSTEN Arbetsplats
Distra Gymnasium Kontakt
Huvudman
Peter Lindqvist peter@edu.distra.se 073-341 40 21 Jobbnummer
9862581