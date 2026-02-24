Administratör för visstidsanställning sökes till SiS Folåsa
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en administratör som under en visstidsanställning ska avlasta våra övriga administratörer gällande administration, service och praktiska uppgifter.
Administrationsenheten har en central och viktig roll inom Instituitonen och som administratör hos oss kommer du ha ett stort antal kontaktytor både internt och externt.
Du förväntas kunna verka som institutionens registrator, arbeta med dokumenthanering och arkivering samt kunna ersätta/stötta ekonomiadministratör i särskilt utpekade arbetsuppgifter, så som exempelvis bokning av resor och administration av kontantkort. Du kommer även hantera vanligt förekommande personaladministrativa uppgifter så som att registrera löneärenden och göra anställningskontrakt etc. Du kommer även arbeta med beställning och utprovning av personalens tjänstekläder samt göra vissa andra inköp till institutionen och hantera all fakturering kopplad till detta. I arbetsuppgifterna ingår även inventering, administration och utlämning av förrådsvaror. Du har ett gemensamt ansvar för att tillsammans med systemadministratör/vaktmästare och vår praktiska administratör planera för och se till att underhåll av våra fordon genomförs. Det innebär bland annat att boka däckskifte, reparation och service och se till att fordonen hämtas och lämnas på verkstaden.
Du förväntas även kunna vara behjälplig kring i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom administration, kök, förråd och fastigheter som delegeras av närmaste chef. Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad, praktiskt lagd och tycka om att ta egna initiativ. Du behöver tycka om att ha kontakt med olika typer av människor/funktioner, alltifrån entreprenörer och chefer. Du bemöter dina medmänniskor med värme och empati. Du bör vara en vän av ordning och reda och samtidigt finna det tillfredsställande att lösa de akuta problem du (ofta) ställs inför.
Som person är du serviceinriktad, stresstålig, trygg, stabil och noggrann samt förstår vikten av att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare tar du alltid ansvar för dina arbetsuppgifter där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och tänker på att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till vem som är mottagare.
För tjänsten krävs som lägst avslutad gymnasieutbildning med inriktning från ett för tjänsten relevant utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av service-/inköps-/administrationsyrken är meriterande.
Du ska även ha:
• God datorvana
• B-körkort
• Behärska svenska i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning under 11 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagds dagtid mån-fre.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15/3 2026
Om du blir kallad till en intervju behöver du visa upp giltig fotolegitimation samt kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige. Det kan du göra genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/ESS eller ett giltigt arbetstillstånd.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
