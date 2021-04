Administratör för framtida uppdrag i Örebro - TNG Group AB - Administratörsjobb i Örebro

TNG Group AB / Administratörsjobb / Örebro2021-04-12Nu söker vi administratörer till vårt konsultnätverk i Örebro. Du söker fördomsfritt, och vi på TNG fokuserar på din potential!Har du tidigare erfarenhet från administrativt arbete? Är du serviceinriktad, noggrann och trivs med varierande arbetsuppgifter? Bra! Då kan du vara den administratör vi söker för kommande konsultuppdrag.Som konsult på TNG får du möjlighet att få testa nya arbetsuppgifter, lära känna olika företag och inte minst utvecklas i olika branscher. Och alltid med en trygg anställning, ett schysst företag och kollektivavtal i ryggen.Låter det intressant för dig? Välkommen med din ansökan!VI ERBJUDER DIGHos oss på TNG blir du en betydelsefull medarbetare som gör skillnad - oavsett om du arbetar på ett av våra kontor eller som konsult hos en av våra kunder. Som konsult är du faktiskt extra betydelsefull, för det är du som träffar våra uppdragsgivare varje dag.Vi tycker därför att det är viktigt att du har en trygg anställning med kollektivavtal via Unionen, schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Hos oss kommer du:* Trivas på jobbet! Våra konsulter 2019 gav oss ett nöjdhetsindex (Employee Net Promoter Score) på 55 i samband med årets medarbetarundersökning. En siffra som motsvarar "världsklass".* Personligen bli stöttad och peppad av din egen konsultchef - allt för att du ska få utvecklade uppdrag på trivsamma arbetsplatser.* Knipa en plats i vårt nätverk med TNG-konsulter inom kundservice. Här får du också möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra konsulter på sociala aktiviteter som vi återkommande arrangerar.DINA ARBETSUPPGIFTERSom administratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att administrera och dokumentera uppgifter hos en av våra uppdragsgivare. Det kan exempelvis vara att:* Ta emot, hantera och bekräfta kunders ordrar, fakturor och leveranser* Följa upp arbetsflöden genom kommunikationen internt och externt* Verifiera uppgifter mellan olika system, notera avvikelser och uppdatera till aktuell information* Koordinera möten, föra anteckningar och ladda upp dokument och data i affärssystem* Registrering av inkommande material, ta fram rapporter samt hantera listorSÅ FUNKAR DET ATT VARA KONSULT HOS TNGSom medarbetare på TNG är du värdefull. Ingen anställd i mängden på ett gigantiskt bolag, utan en uppskattad person som är helt avgörande för vår framgång. Vi specialiserar oss på fördomsfri rekrytering och bemanning och tror verkligen på vad vi gör. Hos oss är det din kompetens, motivation och potential som spelar roll - och inget annat!Vi hjälper dig att hitta spännande uppdrag som stärker det bästa du har - din kompetens. Rent praktiskt innebär konsultjobbet att du är anställd av oss, men har din arbetsplats hos någon av våra kunder. Självklart är du del av gemenskapen på företaget, får en introduktion som nyanställd och har en arbetsledare som hjälper dig på plats, samt en konsultchef från TNG som stöttar på distans.Hos oss kan arbeta med administration inom en mängd olika branscher; bank- och finans, tillverkande industrier, utbildningsföretag, servicesektorn, företag inom försäljning, teknisk utveckling och marknadsföring. På många av våra kunders arbetsplatser har vi bemannat hela team, andra gånger arbetar du sida vid sida med företagets egen personal. Och det är inte ovanligt att våra konsulter blir erbjuden fast anställning på företaget efter uppdragets slut.OM DIGFör att lyckas som administratör och konsult behöver du:* Ha arbetat med någon typ av administration tidigare, kanske som kundtjänstmedarbetare, administratör, kontorsassistent, ordermottagare eller handläggare* Ha vana av MS Office-paketet och vara en snabb datoranvändare* Vara noggrann och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, då det är många som förlitar sig på din administrativa förmåga* Ha en god kommunikationsförmåga, eftersom du kommer att ha mycket kontakt med kunderINTRESSERAD?Detta är en annons för att bli konsult hos oss. Rent praktiskt innebär konsultjobbet att du är anställd av oss på TNG, men har din arbetsplats hos någon av våra kunder. Vi sköter rekryteringsprocessen till varje uppdrag på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte kan ta emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-26Tng Group AB5684592