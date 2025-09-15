Administratör för frakt och leverantörsreskontra
När detaljerna gör skillnad - bli en del av vårt administrativa team
På Firefly arbetar vi i teknikens framkant för att göra industrier världen över säkrare. Vår framgång bygger inte bara på innovation inom teknik, utan också på en stark administrativ grund som säkerställer att allt fungerar smidigt, från leveranser till ekonomiska flöden. Som administratör hos oss blir du en viktig del i kedjan som möjliggör att våra lösningar når kunder världen över.
Vi söker nu dig som vill kombinera struktur och service i en internationell miljö och som trivs med både ansvar och variation i vardagen.
Om rollen
Rollen innebär två huvudsakliga ansvarsområden:
Frakthantering och logistik
Boka och koordinera utgående leveranser globalt i nära kontakt med kunder, distributörer, speditörer samt internt med säljare och projektledare.
Ta fram tullfakturor och tullhandlingar.
Boka inkommande leveranser till vårt varulager.
Leverantörsreskontra
Registrera och boka inkommande leverantörsfakturor i systemet Medius.
Hantera fakturor i olika valutor med noggrannhet och struktur.
Samarbeta nära med inköpsavdelningen och stötta kollegor i systemanvändningen.
Utöver dina ansvarsområden bidrar du, tillsammans med teamet på nio personer, till att hantera övriga administrativa uppgifter under perioder med högre arbetsbelastning och vid semestertider.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
2-3 års erfarenhet av liknande arbete i ett internationellt bolag, inom frakthantering och/eller leverantörsreskontra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God systemvana - erfarenhet av Medius är meriterande.
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och med hög servicekänsla.
Du trivs i en internationell miljö och är van vid många kontaktytor.
Du är prestigelös, professionell och noggrann.
Du är drivande, lösningsorienterad och bidrar gärna med förbättringsförslag.
Om Firefly
På Firefly har vi en stark och inkluderande företagskultur där vi tillsammans skapar en inspirerande och trivsam arbetsmiljö. Med över 50 års historia och 150 anställda från 25 olika nationaliteter har vi en mångfald av kompetenser och ett brett perspektiv. Vi utvecklar och säljer innovativa brandförebyggande och brandskyddslösningar för industriella tillämpningar.
Vi investerar i vår personal genom att erbjuda en arbetsmiljö där trivsel och gemenskap är i fokus, med regelbundna aktiviteter som främjar samarbete och engagemang.
Läs mer på: www.firefly.se
Hur du ansöker
Vi hanterar alla ansökningar löpande och uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Skicka in ditt CV och personliga brev via vårt ansökningsformulär online.
Frågor? Kontakta gärna Charlotte Åvall (HR) på charlotte.avall@firefly.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Firefly AB
(org.nr 556108-6892), http://www.firefly.se Arbetsplats
Firefly Kontakt
HR-team hr@firefly.se Jobbnummer
9509215