Administratör/Ekonomiadministratör
2025-09-24
Arbetsort: Kalmar
Omfattning:Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställningPubliceringsdatum2025-09-24Om företaget
Juristfirman Öfver AB är en väletablerad juristbyrå som erbjuder kvalificerade juridiska tjänster till både företag och privatpersoner. Vi växer och söker nu en noggrann och engagerad administratör med erfarenhet inom ekonomiadministration som vill vara en viktig del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som administratör/ekonomiadministratör hos oss kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet på byrån. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ekonomiadministration (fakturering, hantering av leverantörsreskontra, enklare bokföringsuppgifter m.m.)
• Löpande kontorsadministration och service till jurister och kollegor
• Hantering av korrespondens, avtal och dokumentation
• Kalender- och mötesbokningar samt kontakt med klienter och samarbetspartners
• Stöd i projekt och övriga administrativa uppgifter vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant erfarenhet av administrativt arbete, gärna som ekonomiadministratör
• Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
• God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av administrativt arbete inom juridisk verksamhet
• Kunskap om branschspecifika system och rutinerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Noggrann och ansvarstagande
• Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
• Flexibel och van att arbeta självständigt
Vi erbjuder
• En utvecklande roll i en professionell och trivsam arbetsmiljö
• Möjlighet att vara en nyckelperson i byråns administrativa arbete
• Heltidsanställning med kollektivavtalsenliga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: sofie@ofver.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juristfirman Öfver AB
(org.nr 556475-0551)
Ölandsgatan 43 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
Öfver AB, Juristfirman Jobbnummer
9525418