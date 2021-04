Administratör, Ekonomi- och Redovisningsekonom på deltid - Vélosophy Cycles AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Vi söker en erfaren Administratör, Ekonomi- och redovisningsekonom på deltid till vårt Vélosophy team.Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort utrymme för engagemang i ett framtidsinriktat företag med trevliga kollegor. Håller du med om att en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje samt att problem är till för att lösas så har du kommit helt rätt!I rollen som flexibel administratör/ekonomi- & redovisningskonsult svarar du för företagets ekonomiarbete, admin- och orderhanteringsprocess. Du ingår du i en stödfunktion, där dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken avdelning som behöver din hjälp just då. Det kan handla om allt från att administrera utskick av material från marknadsavdelningen, till att bistå ekonomiavdelningen med avstämningar i Excel, eller kontrollera att information publicerad i olika kanaler stämmer, och mycket annat.2021-04-13Arbetsuppgifterna innefattar bland annat;Löpande bokföring o redovisning (Fortnox)FaktureringKund och leverantörs reskontraIn- och utbetalningarMånadsrapportering och bokslutsarbeteAdministrativa uppgifterMomsredovisningTjänsten är på deltid och är tänkt att starta omgående enligt överenskommelse. Du jobbar 2 dagar i veckan som kan delas upp som så önskas. De första 3 månaderna kommer du inledningsvis att vara anställd som konsult hos Vélosophy. Därefter finns det för rätt person mycket goda möjligheter för en förlängning av tjänst. Tjänsten är placerad i vårt nya showroom på Södermalm i Stockholm med närhet till service och goda kommunikationer.Vad förväntar vi oss av dig?Du har en passande utbildning, är du auktoriserad redovisningskonsult är det meriterande.Du har minst 2-4 års erfarenhet av redovisningsarbete.Tidigare arbetserfarenhet från ekonomi / redovisningsbyrå är en merit.Erfarenhet av att självständigt upprätta period- & årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar, skatteberäkningar och inkomstdeklarationer.Tidigare erfarenhet av FortknoxArbetet förutsätter flytande kunskaper i svenska och engelska. Stå för rätt värderingar - miljön, välgörenhet och arbete med riktiga produkterSom person är du social och uppskattar en öppen arbetsatmosfär. Du vill aktivt utveckla din kunskap och din yrkesroll. Du lär dig snabbt nya system inom ekonomiförvaltning och du har redan erfarenhet av elektroniska system.Vilka är vi?Vélosophy - part bicycle, part philosophy.Vi är det enda cykelmärket i världen med ett One for One -löfte; för varje såld Vélosophy donerar vi ytterligare en cykel till en skolflicka i ett utvecklingsland. Detta ger henne hopp om en ljusare framtid.Vi är liten organisation med ett stort tänk och ambitioner om en betydligt bättre värld. Bolagets filosofi är att arbeta med väl designade produkter som ger minimala avtryck i miljön men även ger en möjlighet att dela med oss till de som är i behov. Vi arbetar idag med globala kunder som ställer krav på professionalitet. Besök oss gärna på vår hemsida för mer information; www.velosophy.cc Vid intresse, skicka ditt CV samt en kort presentation av dig själv till oss på Vélosophy: hello@velosophy.cc Deltidstimmar: 20 per veckaJobbtyp: Deltid#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-13Vélosophy Cycles ABRenstiernas gata 2111631 STOCKHOLM5688127