Administratör/chefssekreterare
Quest Consulting Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-01
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior administratör till ett uppdrag som administrativt stöd åt en verksamhetsområdesdirektör.
Rollen innebär att vara ansvarig för det administrativa arbetet kopplat till verksamhetsområdesdirektören. I uppdraget ingår bland annat kalenderhantering och bokningar, att föra protokoll under möten, bereda underlag och dokument för signering samt utföra avrop och inköp.
Obligatoriska krav
Du har minst fem års erfarenhet av administrativt arbete samt minst två års erfarenhet som chefssekreterare inom myndighet eller som Executive Assistant inom företag.
Du har relevant eftergymnasial utbildning samt relevant erfarenhet utifrån kompetensnivå (5-7 års erfarenhet).
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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172 65 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9987893